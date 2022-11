Pouze na kratičký úsek dvaapadesáti vteřin pustili pardubičtí basketbalisté do vedení soupeře z Opavy v sobotním duelu Kooperativa NBL. Jinak hráli prim oni, což je na půdě ligových vicemistrů skvělá vizitka. Parádní představení odehrál Tomáš Vyoral, k sedmnácti bodům přidal po deseti doskocích a asistencích a byl z toho ceněný a v naší lize málokdy vídaný triple double.

Kromě vlastního velmi dobrého výkonu využila Beksa i absence domácí hvězdy Jakuba Šiřiny, což bylo pochopitelně na opavské hře znát, nicméně nijak to nesnižuje kvalitní práci hostů. „Vítězství jsme si zasloužili. Hráči dva týdny velmi poctivě trénovali a výsledek se dostavil na palubovce jednoho z nejsilnějších týmů ligy,“ řekl trenér Dino Repeša.

Nejvyšší vedení si Beksa vypracovala po třech minutách čtvrté čtvrtiny (60:71). Domácí se sice s blížícím se koncem ve skóre přiblížili (69:73), ale v kritických chvílích hosté dokázali zase udeřit a koncovku duelu zvládli.

„Opava doma válcuje všechny soupeře, vždy si vytvoří minimálně patnáctibodový náskok a vyhrává. My jsme jí to neumožnili a téměř po celé utkání byli ve vedení. A když už se zdálo, že nás Opava přehraje, tak nám padly střely z dlouhé vzdálenosti a šli jsme opět do vedení a závěr si hlídali,“ pochvaloval si autor osmi bodů Petr Šafarčík.

„Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, vedli jsme. Na přelomu první a druhé čtvrtiny jsme měli hlušší pasáž, nicméně ještě před poločasem jsme to dokázali zvrátit a druhý poločas byla velká přetahovaná. Důležité bylo, že jsme se vyrovnali s fyzickou hrou soupeře a hráli stejně do těla, možná i trošku víc než domácí, což byl hlavní klíč k výhře," přidal se hrdina Vyoral. „V reprezentační pauze jsme se na tento zápas dobře připravili. Mám pocit, že jsme i hráli rychleji dopředu. Hlavně jsme doskočili balon a pak můžeme hrát rychle do protiútoku, takže jsme si pomohli několika lehčími koši," dodal.

Beksa se po devíti kolech posunula na kladnou výsledkovou bilanci 5-4 a průběžně je na šestém místě.

BK Opava – BK KVIS Pardubice 75:82 (19:24, 37:45, 58:64)

Body: Farský 21, Mokráň 17, Bassett 10, Kvapil 8, Jurečka 8, Kouřil 4, Zbránek 3, Dragoun 2, Mička 2 – Čolak 19, Vyoral 17, Rikić 15, Švrdlík 12, Šafarčík 8, Pekárek 6, Svoboda 3, Štěrba 2. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Vávrová. Fauly: 24:22. Pět chyb: Bassett, Mokráň – Čolak, Svoboda. Trestné hody: 20/17 – 26/18. Trojky: 8:12. Doskoky: 36:40. Diváci: 1320.