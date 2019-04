Litomyšl – Poctivá příprava se znovu vyplatila. Odměnou jsou tři medaile z halového světového šampionátu. Litomyšlský atletický veterán Ivo Strnad se z polské Toruně vrátil naprosto spokojen. S bronzem z pětiboje a stříbry z krátkých překážek a skoku o tyči se zařadil k nejúspěšnějším závodníkům ve věkové kategorii nad 65 let.

Atlet Ivo Strnad (TJ Jiskra Litomyšl). | Foto: Deník/Radek Halva

„Přál jsem si odjet s medailí, povedlo se mi získat tři, co více si přát,“ komentoval svoje počínání atlet. Neměl to snadné, konkurence totiž přijela do Polska silná a početná, vždyť jen vícebojařů byly v jeho kategorii na dvě desítky. Právě ze zápolení v této disciplíně všestrannosti mu evropská či světová medaile doposud ve sbírce chyběla, což ovšem nyní neplatí.