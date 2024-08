/FOTOGALERIE/ Motokrosaři se sešli k dalšímu podniku mezinárodního mistrovství České republiky v Petrovicích u Karviné. A pro litomyšlský Orion Team se proměnil v den plný úspěchů. Vždyť kdy naposledy se stalo, aby měl svoje zástupce na stupních vítězů v obou hlavních kategoriích, tedy MX a MX2, to by těžko dali dohromady i pamětníci. Pavol Repčák s Petrem Rathouským zajeli výborné závody a přidal se k nim tradičně mezi veterány i Petr Bartoš.

Slovenský jezdec Pavol Repčák v Petrovicích výrazně promluvil do hvězdných válek mezi Maxem Naglem a Jakubem Terešákem, kteří se přetahují o mistrovský titul v kubatuře MX1. V první jízdě si dokonce poprvé připsal skalp německého někdejšího medailisty ze světových šampionátů jednotlivců i družstev Nagla. „Těžil z toho, že trať v Petrovicích zná, pravidelně na ní trénuje. Věřím, že tímto způsobem bude pokračovat. Pomohlo mu, že startoval na mistrovství světa v Lokti a rovněž jezdí pravidelně německý seriál ADAC, protože to je ta správná cesta ke zlepšení,“ chválí průběžně třetího mužů klasifikace MMČR Repčáka manažer Orion Racing Teamu Petr Kovář.

Poprvé se letos na „bednu“ prokousal Petr Rathouský ve třídě MX2 a potvrdil tím stoupající trend výkonnosti. V Petrovicích nestartoval v minulých závodech suverénní Rakušan Staufer, takže boj o přední pozice byl otevřenější. „V první jízdě se po horším startu vyšťavil stíhací jízdou, která mu vynesla páté místo. Do druhé rundy odpálil skvěle a jel na čele, než ho dotáhl Jaroslav Katriňák a s ním se neudržel, musel ubrat, aby mu motorka nevypadla z ruky. Do cíle dojel druhý, celkově mu to vyšlo na třetí místo, byl to od něho super víkend,“ oceňuje Kovář.

Petr Bartoš si pohlídal dvě vítězství mezi veterány, v horkém počasí odjel i obě rozjížďky třídy MX1, ve kterých bral shodně dvanácté místo. Na stupních vítězů se za heroické výkony (připomeňme, že je jediným motokrosařem, který zvládá čtyři ostré jízdy za odpoledne) dočkal zaslouženého aplausu, snad největšího ze všech.

Předposlední díl domácího mistrovství se jede 8. září v Kramolíně a na finálový podnik se těší o poslední zářijové neděli Opatov.

Z výsledkových listin

MX1 – celkové výsledky z Petrovic: 1. Jakub Terešák (1–2, HT Group Racing Team), 2. Max Nagl (3–1, Haas Racing Team), 3. Pavol Repčák (2–3, Orion Racing Team), 4. Tomáš Kohút (4–4, Osička MX Team), 5. Jan Wagenknecht (5–5, HT Group Racing Team).

Průběžné pořadí MMČR: 1. Max Nagl 211, 2. Jakub Terešák 208, 3. Pavol Repčák 157, 4. Šimon Jošt 150, 5. Tomáš Kohút 148.

MX2 – celkové výsledky z Petrovic: 1. Jaroslav Katriňák (2–1, Slov.), 2. Adam Dušek (1–3, HT Group Racing Team), 3. Petr Rathouský (5–2, Orion Racing Team), 4. Martin Venhoda (3–4, Q-Racing Team), 5. Tomáš Pikart (4–6, ZL N2P s. r. o.).

Průběžné pořadí MMČR: 1. Adam Dušek 218, 2. Martin Venhoda 194, 3. Tomáš Pikart 187, 4. Petr Rathouský 139, 5. Jaroslav Katriňák 123.

Veterán – celkové výsledky z Petrovic: 1. Petr Bartoš (1–1, Orion Racing Team), 2. Martin Trávníček (3–3), 3. Michal Votroubek (2–4, LUKA Motocross Team), 4. Martin Žerava (7–2, KRTZ Motorsport), 5. Zdeněk Blábolil (4–5, Promoto Husqvarna Racing Team).

Průběžné pořadí MMČR: 1. Petr Bartoš 200, 2. Michal Votroubek 166, 3. Martin Trávníček 146, 4. Zdeněk Blábolil 126, 5. Martin Žerava 122.