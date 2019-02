Svitavy – Byl to boj, jehož rozuzlení se dlouhé týdny vznášelo kdesi ve hvězdách, ale nakonec vzal dobrý konec. Svitavští florbalisté zabrali v pravý čas, odvrátili nebezpečí play down a zahrají si ve čtvrtfinále východní skupiny národní ligy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Před závěrečným dějstvím dlouhodobé části bylo narýsováno několik scénářů, jak by přetahovaná o pozice v osmičce mohla dopadnout. Svitavští se ale koukali na sebe, v utkání na půdě Aligátorů Klobouky zvítězili a tím pádem se nemuseli ohlížet nalevo ani napravo, jestli je někdo přeskočí.



Že by to ovšem vše běželo ideálně podle představ, to zase nikoli, ostatně v případě svitavského FbK a jeho vystoupení v tomto soutěžním ročníku jsou jeho příznivci často nuceni obrnit se pevnými nervy.



Tříbrankové vedení po dvou třetinách se totiž po nepovedeném nástupu do závěrečné části málem rozplynulo, ale naštěstí Svitavy mají ve svém středu Davida Říhu, který v kritické chvíli vzal zodpovědnost na sebe, zajistil klíčovou trefu na 2:4 a v poslední minutě ještě dvakrát potrestal nadměrně riskujícího soupeře. Tím si jednak připsal hattrick, jednak podtrhl skóre a posun FbK na celkové sedmé místo tabulky.



„Za příznivého stavu 3:0 jsme mladý tým soupeře velice podcenili, sami jsme ho posadili na koně a výsledkem byly slepené góly v naší síti. Naštěstí jsme zápas ubojovali do vítězného konce,“ oddechl si trenér Lubomír Kocourek.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD, 22. kolo:

Aligators Klobouky – FbK TJ Svitavy 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)