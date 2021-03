To je rébus, kteří se snaží vyřešit sportovci všech výkonnostních úrovní a v mnoha odvětvích. A někdy to je složitá tajenka. Jako třeba tehdy, pokud trvale žijete v obci, jakou je Ostrý Kámen. Vesnička nedaleko Svitav s třemi desítkami adres a necelou stovkou obyvatel. Ale když se chce, všechno jde.

Triatlonista Roman Pittner (SBR TRI Team Litomyšl), o kterém je řeč, na to šel po svém. Závodník, který se věnuje ve svém klubu především ironmanských distancím, hledal možný způsob, jak v obci realizovat cyklistický trénink v objemu, jaký je potřeba. A dokázal ho najít.

„Když vláda avizovala opatření, která začala platit od 1. března, tak jsem si říkal jak v Ostrém Kameni v rámci katastru obce budu jezdit na kole, tím spíše, že všichni víme, za co stojí kvalita silnic,“ vysvětluje Roman Pittner.

A ejhle, objevila se šance. V obci byla na konci minulého roku otevřena asfaltová cesta k lesu, aktuálně nejkvalitnější povrch v celém katastru Ostrého Kamene. Tato „polňačka“ postavená nákladem 9,5 milionu korun měří 1350 metrů.

No a co, řeknete si, jak má na takovém kousíčku trénovat ironmanský triatlonista, který je ze svých závodů zvyklý na 180 kilometrů?

Skutečný sportovec je však připraven vyslyšet podobné výzvy a Roman Pittner si vytyčil jasný cíl. „Rozhodl jsem se, že na této trase odjedu za jedno odpoledne rovných sto kilometrů. Vycházelo mi to sedmatřicetkrát tam a zpět a takhle jsem to odjel,“ usmívá se Roman Pittner, pravidelný účastník největších tuzemských dlouhých triatlonů.

„Původně jsem to kilo chtěl jet na silničním kole, ale bylo tam hodně drobných kamínků a nepořádku, takže by z toho asi byla řada defektů. Tudíž jsem vzal bike a vyrazil. Byl to samozřejmě hec, nicméně jako trénink mentální odolnosti to je jako dělané,“ svěřil se Roman Pittner.

Kdo ví, možná tenhle příspěvek „poblázněného sportovce“ inspiruje další napodobitele, pro které bude tento či jiný způsob aktivity motivací a částečným únikem ze složitých časů. Vždyť doba, kdy budou moci při tréninku alespoň opustit katastr domovské obce, je zřejmě daleko a doba, kdy se dočkají pořádných závodů, ještě dál…