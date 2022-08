Povedlo se mu to v Polsku, konkrétně na závodu na ironmanských distancích (3,8 km plavání – 180 km cyklistika – bežecký maratón) v Gdyni. Pavel Pešek tam dosáhl na svůj životní výsledek, celkově skončil jedenáctý mezi skoro třemi stovkami startujících a ve věkové kategorii třicátníků obsadil stříbrnou pozici.

V posledním kole do toho pořádně šlápl

„Na plaveckou část jsem se moc těšil, trasa byla skvěle vytyčená a moře klidné, teplota na neopren tak akorát. První část okruhu jsem jel na pohodu a užíval si plaveckou polohu vleže, neboť pak si lehnu až v cíli. Druhou polovinu jsem držel stále konstantní tempo a vodu opustil na 35. místě bez větší únavy,“ popisuje závod Pavel Pešek.

„Proběhl jsem depem a vydal se na cyklistiku, která mě opravdu bavila, v druhé polovině se mi povedlo spolupracovat s jedním polským závodníkem a trasa o to lépe ubíhala. Ke konci ale přišla dost únava a nohy tak nespolupracovaly, proto jsem nabral drobnou ztrátu. I tak jsem se ale posunul na průběžné dvacáté místo v závodu,“ pokračuje triatlonista.

„Do závěrečného maratonu jsem vyběhl rozvážně a první dva okruhy držel tempo kolem 4:20 min. na kilometr. První půlmaraton se mi běžel dobře, ale pak nastala trochu krize, a navíc jsem si musel odskočit na záchod. Asi pět dalších kilometrů jsem se z toho ještě oklepával, potom však nohy ožily díky gelu, co mi podal táta, a v závěrečném okruhu jsem do toho opravdu šlapal. Do cíle jsem doběhl v čase 9:45:38 hod.,“ svěřil se se svými dojmy litomyšlský závodník, jemuž tenhle skvělý počin z Polska zajistil kvalifikaci na Havaj.

„Účast na havajském Ironmanu je pro mě samotný vrchol sportovní kariéry, na který jsem vůbec mohl dosáhnout,“ říká Pavel Pešek. „Samotná kvalifikace byla pro mě velkou neznámou a slot jsem byl připraven vzít pouze za předpokladu že se umístím do třetího místa ve své kategorii. Nakonec z toho bylo místo druhé a já si tím potvrdil, že moje výkonnost je hodna startu na tomto legendárním závodu,“ raduje se.

Rychle zajistit peníze i adekvátní přípravu

Start na Havaji však není snadná záležitost, v první řadě kvůli finanční náročnosti. Náklady jdou totiž plně na vrub závodníka. Proto Pavel Pešek rozjel příspěvkovou kampaň na serveru HitHit.cz pod názvem “Ironman Hawaii | podpoř můj start na mistrovství světa“, kde si každý může vybrat dárek a umožnit mu start na tomto světovém šampionátu, reprezentovat město Litomyšl a Českou republiku. „Budu moc vděčný za jakoukoli formu podpory. Rozpočet na akci se začal nesmírně nafukovat a musím řešit nemalé finanční výdaje. I tímto způsobem pokouším část své cesty financovat,“ říká Pešek.

Času není nazbyt, havajský Ironman se koná od 6. do 8. října. „Po závodě v Polsku nebylo moc času na oslavy. Rozjel se velký logistický kolotoč. Jelikož se start rychle blížil, bylo nutné co nejrychleji zajistit letenky, ubytování, půjčení auta na místě, samotnou registraci a americkou sportovní licenci na závod,“ vysvětluje Pavel Pešek.

„Do toho všeho musím samozřejmě jako běžný člověk chodit do zaměstnání a také zvládat tréninky, abych se dokázal na tuto vrcholnou akci kvalitně nachystat. V rámci přípravy se ještě zúčastním koncem léta polovičního Ironmana ve Žďáru nad Sázavou a v polovině září mistrovství republiky v duatlonu v nedalekém Žamberku,“ uvedl Pavel Pešek, který si plní životní sen.

Mistrovství světa v dlouhém triatlonu, nebo chcete-li havajský Ironman, startuje v sobotu 8. října v 6.40 místního času (18.40 středoevropského letního času) ve městě Kailua-Kona na ostrově Hawai`i.