Sportovci to v současné době nemají jednoduché s trénováním ani závoděním a triatlonisté nejsou v tomto směru výjimkou. Přesto se v květnu rozjela jejich mezinárodní sezona.

Čeští junioři mají za sebou první dva závody evropského poháru v Itálii a Polsku, kam se vydala silná česká sestava, mezi nimiž byl i svitavský zástupce Jakub Marek. Ten se v Caorle na pobřeží Středozemního moře připravoval s celým národním týmem čítajícím sedmnáct závodníků a závodnic, protože měli k dispozici bazén, který byl v Česku pro juniory jen obtížně dostupný.

Bojovalo se na tratích 300 metrů plavání, 9,5 km dlouhé rovinaté kolo a 1,9 km běhu (supersprint), přičemž startující tyto distance absolvovali dvakrát, nejprve v kvalifikaci a druhý den ve finále A pro třicet nejlepších. Jakub Marek mezi elitu prošel, ale ve finále neměl štěstí. Z české sestavy sice zaplaval nejlépe, jenže kvůli chybě v depu nezachytil vedoucí skupinu do cyklistické části a odjížděl s druhým balíkem. Nakonec obsadil 20. místo, což byl i tak při jeho premiéře v evropském juniorském poháru velmi dobrý počin. Nejlépe z Čechů si v tomto klání mezi 106 startujícími vedl desátý Lukáš Juránek.

Doposud nejlépe

Další evropský pohár se konal v polském Olštýně a tam se český výběr na tratích sprinttriatlonu (750 metrů plavání, 20 kilometrů kolo, 5 kilometrů běh) vytáhl: Tři junioři skončili v nejlepší desítce, tři juniorky doběhly v elitní patnáctce. Mezi juniory obsadil Jakub Marek desátou pozici mezi dvaasedmdesáti účastníky, což byl jeho dosud nejlepší výsledek v měřeních sil na evropském fóru. Jeho reprezentační kolegové na tom byli ještě lépe, Lukáš Juránek byl šestý a Filip Tlamka jen o místo níže.

„Výsledky jsou to skvělé. Myslím, že se ještě nestalo, abychom měli tři kluky v nejlepší desítce a tři holky v top patnáctce. V hodnocení národů jsme byli dvakrát druzí, což považuji za velký týmový posun. Zároveň mám velkou radost z toho, že Češi závod opravdu tvoří a jsou při něm hodně vidět. To považuji za důkaz progresu, který se nám povedlo udělat. V závodu kluků zajeli excelentně Juránek, Marek i Tlamka, kteří se z druhého balíku dotáhli do prvního. A následně běželi lépe než vítěz závodu,“ říkal nadšeně trenér juniorské reprezentace Radek Eliáš.

Jakub Marek si tím vysloužil nominaci na mistrovství Evropy, jež se uskuteční za dva týdny v Kitzbühelu v Rakousku. Následně ho čeká evropský šampionát v aquatlonu na jezeře Walchsee.

(rh, mv)