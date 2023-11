KOOPERATIVA NBL: Třicet minut to docela reálně vypadalo, že by pardubičtí basketbalisté mohli opět po týdnu pomýšlet na ligové vítězství v hlavním městě. Na rozdíl od duelu proti Slavii však tentokrát neuspěli, protože v závěrečném hracím období zcela selhali.

BK KVIS Pardubice (v bílém). | Foto: Petr Šedivý

Devět ku pětadvaceti prohrála Beksa závěrečnou periodu a to bylo pochopitelně K.O. na jakýkoli slušný výsledek v utkání, které bylo po celý předchozí průběh velmi vyrovnané a zkraje čtvrté čtvrtky hosté dokonce ještě o tři body vedli (61:64).

Jenže to bylo z jejich strany všechno, vzápětí inkasovali patnáct bodů v řadě a bylo po veškerých nadějích. Navíc jim v zápase úplně odešla střelba z dálky, vždyť proměnili jediný z osmnácti (!!) trojkových pokusů a s tím se v Kooperativa NBL snad ani vyhrát nedá.

„V nejdůležitějších momentech zápasu zahrál USK skvěle. V utkání jsme byli nahoře i dole, což je v pořádku, ale závěr jsme absolutně nezvládli ani v útoku, ani v obraně. To se nám už nemůže stát. Ano, skórovali jsme jenom jednu trojku a s tím se těžko hraje, ale ve třetí čtvrtině jsme se navzdory tomu dokázali vrátit do zápasu. Hráli jsme dobrou obranu a v útoku jsme si dokázali poradit i bez trojek. Ale bohužel, těžko se dá bez nich zvítězit,“ uznal pardubický kormidelník Vanja Miljkovič.

„Nesehráli jsme určitě nejlepší utkání, ovšem po třech čtvrtinách jsme se dostali do vedení o bod. Mysleli jsme si, že to zvládneme, ale ve čtvrté čtvrtině přišel úsek, kdy jsme začali řešit věci v útoku individuálně a z toho jsme se už nevzpamatovali. Navíc USK dal patnáct bodů v řadě a to rozhodlo. Celé utkání jsme se sice hodně trápili se střelbou z dálky, ale i tak jsme dokázali být po tři čtvrtiny vyrovnaným soupeřem. Jenže celou práci jsme však takto zahodili v poslední čtvrtině,“ doplnil pivot Kamil Švrdlík.

