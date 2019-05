„Poprvé u nás budou startovat cyklisté z Belgie a Litvy. Litevský Cannibal Team složený z litevských, belgických a finských cyklistů bude velice silný,“ informoval ředitel závodu Antonín Dostál. Startoval bude Frank Ragilo, vítěz klání Paříž – Roubaix kategorie U16, a další medailisté z předních evropských podniků. Kvalita startovního pole bude vysoká!

Mezi vítězi jevíčského podniku se nejvíce skví jméno světové cyklistické superstar Petera Sagana (2006), v profi pelotonu se však prosadili i mnozí další (mj. Mohorič, Eisel, Faltýnek, Pospíšil, Trkal, Špilak, Kejval atd.).

„V holandském týmu zase startuje Jesse Kramer, třetí v šampionátu své země. Kvalitní budou i Dánové a Slovinci. Belgičané jsou pro mě velkou neznámou, ale jsou ze země cyklistice zaslíbené. Nesmíme zapomenout na cyklisty z Itálie, kteří patřili loni k nejlepším. Věřím však, že také čeští kadeti se prosadí v této mezinárodní konkurenci. Našimi největšími nadějemi jsou Mráz z Olomouce, Seeman z Loun a Telecký z Brna,“ dodal Dostál.



Organizátoři připravují na webových stránkách TJ Cykloklub Jevíčko přímé přenosy s jednotlivých etap. V cíli v Jevíčku bude pro diváky nachystána obrazovka ke sledování závodu. „Trasa je téměř stejná jako vloni, jen ve druhé se vyhneme rozkopaným Chornicím, ale Hartinkovské stoupání samozřejmě nevynecháme. Při čtvrté etapě potom nejedeme na Konici, ale dvakrát vystoupáme od Jaroměřic na Šubířov a na závěr si hoši dají ještě stoupání z Úsobrna na Pohoru,“ popsal hlavní nástrahy závodu jeho ředitel.

1. ETAPA

Jak je v poslední době obvyklé, dějištěm slavnostního úvodu závodu je Moravská Třebová. Na tamním náměstí TGM je start a cíl zahajovacího prologu na 1650 metrů, ve kterém se pole cyklistů seřadí podle dosažených časů a ti nejlepší si rozdělí trikoty. Start v pátek v 10 hodin.

2. ETAPA

Páteční odpoledne patří jako vždy první vrchařské zkoušce. Etapa je dlouhá 80 kilometrů, startuje v 16 hodin v Biskupicích, odkud se peloton vydá nejprve přes Jevíčko na dva okruhy směr Křenov s dvojitou prémií Mařín a potom na legendární stoupání do Hartinkova.

3. ETAPA

Dalším z hostitelských měst 43. ročníku jsou Velké Opatovice, kam je situován start třetí etapy, tradičního „trianglu“. Mladí cyklisté vyjedou na okruh dlouhý 3250 metrů a absolvují ve svižném tempu 22 kilometrů. Startovní výstřel zazní v sobotu deset minut před desátou dopolední.

4. ETAPA

Sobotní odpoledne a královská porce, na níž se často rozhoduje o pořadí. Do cesty se závodníkům postaví v kopcích na pomezí Svitavska a Blanenska hned čtyři náročné vrchařské prémie, včetně první kategorie na Pohoře. Start etapy dlouhé 79,5 km bude v 15:55 v Úsobrně.

5. ETAPA

To nejlepší nakonec, časovka jednotlivců nesmí scházet ani na Závodu míru nejmladších. Trasa vede z Jevíčka (ulice A.K. Vitáka) přes Smolnou a Bělou do Březiny, kde je otočka a po ní zpět do Jevíčka. Časovka měří 15,5 kilometrů a první jezdec na ni bude vypuštěn v neděli v 9:15.