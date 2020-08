První poločas nabídl basketbal atraktivní a pohledný pro oko diváka, těžko však říci, jak byl líbivý pro oči trenérů. Ti by si jistě představovali úplně jinou defenzivní práci svých svěřenců. Takhle to totiž na obou stranách vypadalo místy jako „průchoďák“, oba týmy se až příliš snadno prosazovaly zpod koše i z dálky, výsledkem čehož bylo dohromady 99 bodů za dvacet minut a těsné opavské vedení získané v této přestřelce.

Do druhé půle vletěli bystřeji na palubovku Slezané a během nedlouhé chvíle odskočili na dvouciferný rozdíl (47:59). Tuři ovšem reagovali a jejich reakce byla tak nekompromisní, že na konci třetího hracího období byli „o dvě cifry“ vepředu sami.

Od zmíněného stavu opanovali zbytek této části 29:7 (!) a vývoj střetnutí byl rázem otočen vzhůru nohama. Na výrazně zvýšenou svitavskou agresivitu při bránění a aktivitu pod košem v těchto fázích neměli Opavané žádnou protizbraň. Získaný odstup si Tuři hlídali do konce, závěrečná čtvrtka byla v jejich podání kontrolovaná a vítězství budiž dokladem, že jsou dva týdny před prvním ostrým ligovým soubojem na slibné cestě.

Až Tuři vyběhnou příště na palubovku sportovní haly Na Střelnici, bude to už „mistrák“: V sobotu 12. září přijede mistrovský Nymburk.

„Bylo to hodně podobné utkání jako úterní v Pardubicích, tedy od nás výkon dvou rozdílných poločasů,“ hodnotil trenér Lukáš Pivoda. „V prvním jsme dostali dvaapadesát bodů, vůbec jsme nebránili, nebyli u těch hráčů, u kterých bychom měli být, netlačili jsme na soupeřovy hráče s míčem. Proto měli opavští rozehrávači do poločasu třináct asistencí a dvě ztráty, což jsou hrozná čísla,“ nešetřil domácí kouč kritikou na účet představení svých hráčů v průběhu úvodní dvacetiminutovky.

„Pokud chceme být úspěšní, musíme být maximálně agresivní s co nejrychlejším přechodem do útoku, což se nám začalo dařit po přestávce. Ve třetí čtvrtině to byl výkon nechci říci podle našich představ, ale blížil se tomu, jak bychom se chtěli prezentovat. Třetí čtvrtina proti Opavě 29:14, to je výborná vizitka i v přípravě. Tam jsme byli agresivní, bojovali, nepoužívali tolik ruce, takže jsme hosty neposílali tak často na čáru trestného hodu. Také jsme sprintovali neúnavně do protiútoku, což byl klíč k vítězství. Takhle potřebujeme hrát co největší porci času a ne jen dvacet minut,“ zdůraznil Pivoda.

Generálkou Dekstone Turů na sezonu budou dva zápasy na Slovensku. „Ve středu hrajeme v Handlové a ve čtvrtek v Levicích, to jsou poslední dva přípravné zápasy. Bude to závěrečný těžký týden přípravy a potom se budeme soustředit na start ligy a na Nymburk,“ uvedl svitavský lodivod.

„Teď léčíme dvě zranění. Druhý zápas v řadě nehrál Domagoj Proleta, Marek Welsch nenastoupil proti Opavě, ale oba mají jen lehčí zranění a po víkendu budou v pořádku. Jsem rád, že se do hry konečně zapojil Matěj Svoboda, který dlouho netrénoval, ale teď dostal minuty, aby se dostal do herního tempa. Pevně věřím, že se mílovými kroky přiblíží k té formě, jakou měl ještě před zraněním kolena,“ dodal Lukáš Pivoda.

Dekstone Tuři Svitavy – BK Opava 95:84 (30:29, 47:52, 76:66)

Body: Slezák 20, Goga 14, Bujnoch 12, Sehnal 12, Dragoun 10, Marko 10, Křivánek 9, Novák 6 – Gniadek 20, Šiřina 19, Švandrlík 11, Zbránek 9, Kvapil 9, Bukovjan 5, Robenek 3, Jurečka 3, Slavík 3, Štěpánek 2.