Pro něhoto bude po dvou a půl letech působení na asistentské židli ve Svitavách životní premiéra na postu hlavního kouče v Kooperativa NBL.

„Jsme si plně vědomi, že poslední dvě sezony byly pro náš klub nejúspěšnější v historii a Lubomír Růžička na tom měl velikou zásluhu. Situace v klubu si ovšem vyžádala změnu na trenérském postu a pro udržení kontinuity byl Lukáš Pivoda, dvě a půl sezony asistent hlavního trenéra Turů, jasnou volbou. Přejeme Lukášovi pevné nervy při jeho premiéře na pozici hlavního trenéra v Kooperativa NBL a Lubomíru Růžičkovi děkujeme za odvedenou profesionální práci pro svitavský basketbalový klub. Věříme, že zkušenosti získané z posledních dvou sezon využijeme v další sezóně k potvrzení kvality tuřího týmu a opětovnému útoku na medailové posty,“ píše se v oficiálním vyjádření.

Lubomír Růžička přivedl v uplynulých dvou ročnících Tury ke čtvrtému místu v nejvyšší soutěži. V tom nedávno skončeném obsadili druhé místo v dlouhodobé části a i díky tomu byl zvolen nejlepším ligovým trenérem této sezony. Tím více je jeho odchod překvapivý.

Sám trenér se ke svému nenadálému konci vyjádřil na svém facebookem profilu takto: „Je vás mnoho, kteří se ptají, co se děje. Původně jsem se nechtěl k ničemu vyjadřovat, ale nebylo by to dobré vůči vám a ani vůči klubu ve Svitavách. V posledních letech jsem měl velké osobní problémy, které jsem se rozhodl řešit. Nastalá situace si vyžaduje veškerý čas a energii, ale takový je život. Prosím, respektujte moji osobní situaci a situaci vedení klubu, dejte novému trenérovi Lukáši Pivodovi minimálně stejnou podporu a stůjte za týmem ve zlém i v dobrém. Tímto bych chtěl vedení, hráčům, realizačnímu týmu a fanouškům poděkovat za všechny krásné momenty, a že jich bylo! Přeji všem jen to nejlepší a věřte, že vaši podporu vnímám a moc si jí vážím.“