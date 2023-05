Skončila sezona ligových soutěží družstev ve stolním tenise. Z pohledu našeho regionu se o nejpozoruhodnější zápis postarali hráči Sokola Borová. Z druholigové skupiny B (třetí nejvyšší soutěže v zemi) si totiž vyrobili ryze soukromou záležitost, v níž zbylou konkurenci odsoudili do rolí statistů. Dominovali rozdílem třídy, když celým ročníkem profičeli bez porážky, což je na téhle úrovni úctyhodný výkon.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Co bez porážky, v podstatě i skoro bez remízy, vždyť až na jedinou výjimku odcházeli borovští hráči od stolů vždy jako vítězové. A to těch zápasů bylo celkem šestadvacet. K úplně dokonalé bilanci jim scházelo pouze vítězství v březnovém utkání ve Znojmě, které po tříhodinové přetahované skončilo smírně 9:9. Jinak se od poloviny září do začátku dubna nenašel jediný soupeř, který by byl schopen Borovou obrat o body, natož pak porazit. Přitom se proti Sokolu postavili do cesty reprezentanti významných tuzemských stolnětenisových bašt z Havířova, Hodonína, Ostravy či Brna, ale lidově řečeno si ani neškrtli. Bylo to zkrátka nevídaná spanilá jízda až k triumfu, o čemž ostatně svědčí i skóre, čili poměr vyhraných a prohraných utkání: 259:77! K tomu není co dodat, snad jenom to, že právo postupu do první ligy je nepochybně ve správných rukou.

2. liga muži skupina B – 2022/2023 – výsledky TJ Sokol Borová:

SKST Havířov C 10:6 (v) a 10:4 (d)

KST Nový Jičín B 10:0 (v) a 10:6 (d)

SK Přerov 10:2 (v) a 10:1 (d)

SKST PLUS Hodonín 10:4 (v) a 10:1 (d)

KST Slezan Opava 10:7 (d) a 10:1 (v)

TJ Ostrava KST D 10:2 (d) a 10:1 (v)

TTC Ostrava B 10:2 (v) a 10:1 (d)

TTC SIKO Orlová 10:2 (v) a 10:5 (d)

TTC Moravská Slavia Brno B 10:3 (d) a 10:0 (v)

KST Sokol Znojmo-Orel Únanov 10:0 (d) a 9:9 (v)

TJ Holásky 10:2 (d) a 10:6 (v)

TJ Sokol PP Hradec Králové C 10:3 (v) a 10:3 (d)

TJ Sokol Jaroměř-Josefov 10:3 (d) a 10:3 (d)

Konečné pořadí:

1. TJ Sokol Borová (77 bodů), 2. TTC SIKO Orlová (66), 3. SKST Havířov C (64), 4. TJ Sokol PP Hradec Králové C (63), 5. KST Slezan Opava (56), 6. TTC Moravská Slavia Brno B (53), 7. KST Sokol Znojmo-Orel Únanov (51), 8. TTC Ostrava B (50), 9. TJ Ostrava KST D (50), 10. KST Nový Jičín B (47), 11. SKST PLUS Hodonín (45), 12. TJ Sokol Jaroměř-Josefov (44), 13. SK Přerov (36), 14. TJ Holásky (26).

V barvách TJ Sokol zasáhlo do jednotlivých duelů celkem osm stolních tenistů, přičemž hlavní hvězdou byl zkušený David Marek, který v Borové pamatuje někdejší slavné časy, kdy se ve zdejší sokolovna hrála první liga a jednu sezonu dokonce i extraliga. V soutěži odehrál celkem 60 dvouher s bilancí 55 vítězství a 5 porážek, což je úspěšnost sahající k 92 procentům a suverénní prvenství v tomto hodnocení jednotlivců. I čísla dalších předních borovských hráčů jsou vynikající: Valeriy Rakov (27-5), Jan Škalda (32-8), Dominik Bělohlávek (52-15) a Vojtěch Viesner (25-19). Dále v týmu bojovali Martin Bezdíček, Břetislav Štieber a Jaroslav Štrof. Dále je nutno zdůraznit, že Borová naprosto dominovala v deblech, vždyť kupříkladu elitní dvojice Marek/Bělohlávek nastoupila v sezoně společně ke stolu dvacetkrát a pokaždé zvítězila! Druhá liga skupina B se zkrátka odehrála pod drtivou borovskou nadvládou.

Úspěšnou sezonu klubu podtrhlo také béčko, které v krajské divizi skončilo druhé, když za vítězným Heřmanovým Městcem zaostalo v konečné tabulce při bodové shodě jen minimálním rozdílem ve skóre (216:84 resp. 216:87!).