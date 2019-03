Propastný rozdíl. Štika letošní ligové soutěže basketbalistů se narodila ve svitavských vodách. Čeří vrchní hladiny a Pardubice si teď vedle ní musejí připadat jako leklý kapr. Vždyť po jednatřiceti odehraných zápasech ztrácejí na Tury čtyři vítězství. Což historie nepamatuje. A nepamatuje ani svitavskou výhru v pardubických halách…

Skupina A1

Dnes 18:00: BK JIP Pardubice (4. místo, 17 výher/14 proher) – Dekstone Tuři Svitavy (2. místo, 21 výher/10 proher). Hala Dašická.

Místo větší pohody zase otáčení se v tabulce za sebe. Pardubičtí dlouháni přerušili v Opavě sérii tří výher. Nutno podotknout, že trestuhodně.

„Svitavští mají dobrou přechodovou fázi a střílí hodně trojek, což musíme eliminovat. Jsou také týmem, který dobře doskakuje, takže i na tuto činnost se potřebujeme maximálně soustředit. Náš výkon vždy závisí na schopnosti hrát konzistentně celých čtyřicet minut. Zápasy, které prohráváme, tak dopadají jen proto, že v jejich průběhu máme několik pasáží, kdy ztrácíme koncentraci. Tím dáváme našim soupeřům možnost hrát to, co chtějí. Všechny týmy už se navzájem dobře znají, takže se navzájem opravdu nemohou příliš překvapit. My ale musíme být důslednější v zastavování silných stránek našich soupeřů,“ tuší pardubický trenér Levell Sanders.

Poprvé porazit Nymburk? To se Turům nepovedlo. Poprvé vyhrát v Pardubicích? To by snad mohl být reálnější úkol, jehož splnění by jim přiblížilo druhý „flek“.

„V derby jsou favority domácí, kteří na Dašické hrají lépe než na venkovních palubovkách. My stále nemáme jistotu druhé příčky a budeme tak bojovat o její upevnění. Domácím se do hry vrací hráči z marodky, my budeme nadále bez O'Briena, a to zřejmě ještě několik týdnů. Jeho absence je výzvou pro naše mladé hráče, aby získávali co nejvíce zkušeností a minut v kvalitních utkáních skupiny A1,“ řekl svitavský kormidelník Lubomír Růžička.