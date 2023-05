Na silnicích v okolí Jevíčka se uskutečnil 47. ročník Závodu míru nejmladších, mezinárodního etapového závodu kadetů. Jedné z nejvýznamnějších akcí svého druhu na starém kontinentu se letos zúčastnili mladí cyklisté z patnácti evropských zemí, klasifikováno jich po dojetí pěti etap bylo v cíli 146. Jako nejlepší z nich se ukázal být německý reprezentant Zeno Levi Winter.

Závod míru nejmladších 2023. | Foto: TJ Cykloklub Jevíčko

V bohaté historii v Jevíčku závodila a vítězila spousta pozdějších zvučných jmen světového pelotonu včetně účastníků Grand Tours (na italském Giru například v současné době startuje vítěz Závodu míru nejmladších z roku 2016 Karel Vacek). Letos poprvé však prvenství putovalo do Spolkové republiky. Zeno Levi Winter položil základ k triumfu smělou samostatnou akcí v závěru páteční druhé etapě vedoucí mimo jiné přes známé stoupání do Hartinkova. Tady získal rozhodující odstup a razítko na prestižní vítězství dal suverénní výhrou v závěrečné individuální časovce, takže celkovou klasifikaci opanoval po ujetí 198 kilometrů drtivě o více než dvě a půl minuty, na dalších medailových pozicích skončili Polák Wlodarski a Dán Andersen.

Závod míru nejmladších 2023.Zdroj: TJ Cykloklub Jevíčko

Sedmačtyřicátý ročník ZMN se nesl ve znamení nebývalé dominance zahraničních cyklistů. Českým kadetům letošní edice výsledkově příliš nevyšla a nedostali se ani do TOP 10. Nejlepší z nich Matyáš Korbel z Plzně vybojoval 11. místo. Kromě prvenství německého reprezentanta zaujala také výhra Poláků v klasiikaci týmů, když se ve třech dostali do elitní desítky konečného pořadí. Organizátoři připravili pro mladý peloton tradiční porci kilometrů, když po zahajovacím pátečním krátkém prologu následovala náročná zkouška startující v Moravské Třebové, která zavedla peloton na Hartinkov či Šubířov. V sobotu se nejprve závodilo na tradičním trianglu mezi Velkými Opatovicemi a Jevíčkem a odpoledne přišla na řadu královská etapa směrem do kopců na Blanensku a Prostějovsku. Neodmyslitelným vyvrcholením Závodu míru nejmladších byla závěrečná časovka jednotlivců z Jevíčka do Březiny a zpět.

47. Závodu míru nejmladších

TOP 10 – celkové pořadí:

1. Zeno Levi Winter (Něm.) 5:15:54 hod

2. Marcin Wlodarski (Pol.) +2:31

3. Moeller Lindholm Andersen (Dán.) +3:05

4. Haugetun (Nor.) +03:15, 5. Knaepen (Bel.) +03:27, 6. Jackowiak (Pol.) +03:30, 7. Hofer (Rak.) +03:52, 8. Lyzwa (Pol.) +04:12, 9. Jackson (V. Brit.) +04:12, 10. Stokbro (Dán). +04:18.

Bodovací soutěž: Andersen (Dán). Vrchařská soutěž: Reinhold (Švéd.). Hodnocení jezdců ročníku 2008: Haugetun (Nor.). Nejlepší český jezdec: Korbel (Plzeň MIX), celkově 11. místo). Nejlepší zahraniční jezdec: Winter (Něm.). Hodnocení družstev: Polsko. Vítězové etap: 1. etapa (prolog): Legiec (Pol.), 2. etapa: Winter (Něm.), 3. etapa (triangl): Fugger (Rak.), 4. etapa: Andersen (Dán), 5. etapa (časovka): Winter (Něm.).