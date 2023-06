Travní lyžařka Slovanu Moravská Třebová se zaskvěla na prvním podniku letošního světového poháru, který se jel na svahu v Orlickém Záhoří. K přesvědčivému prvenství v obřím slalomu navíc mladá závodnice přidala druhý den ještě stříbrné umístění v super-G.

Šárka Abrahamová (uprostřed) po svém vítězství v závodu světového poháru v obřím slalomu. | Foto: www.czech-ski.com

Dvě první, tři druhá a dvě třetí místa, taková je skvostná bilance české reprezentace na prvním podniku světového poháruv travním lyžování v Orlickém Záhoří.

Obě vítězství byla životními premiérami českých žen: poprvé v kariéře vyhrály světový závod Šárka Abrahamová (TJ Slovan Moravská Třebová) a teprve patnáctiletá juniorka Lenka Knorová (Jan Němec Ski Academy).

Obří slalom se v podání domácích lyžařek proměnilv kompletně českou záležitost, pokud se týká obsazení stupňů vítězů. Šárka Abrahamová položila základ ke svému triumfu báječnou jízdou v prvním kole, ve druhém náskok udržela a vyhrála rozdílem třídy.

„Cítím se úplně skvěle, je to pro mě premiérové vítězství a po loňském roce, kdy se mi tady nedařilo, je to určitě velké povzbuzení. Jelo se mi moc dobře, nebyla to úplně nejjednodušší trať, ale zároveň ani úplně nejtěžší. První kolo mi doopravdy hodně sedlo, takže jsem moc spokojená. Před druhým kolem jsem byla rozhodně nervóznější, na startu se mi docela klepaly nohy, ale při jízdě už to bylo v pohodě,“ vyjádřila se dvacetiletá moravskotřebovská závodnice na oficiálním webu Svazu lyžařů české republiky. „Mám tady celou rodinu, kamarády, přítele, takže podpora je opravdu veliká. Určitě mám tyto domácí závody radši než ty zahraniční, právě kvůli lepší atmosféře. Zároveň tu mám i mnohem víc natrénováno,“ pochvalovala si vítězka domácí prostředí.

Nebyl to pro ni jediný medailový počin pohárového víkendu v Orlickém Záhoří, protože druhý den prokázala formu i na trati superobřího slalomu. Sklonit se musela pouze před svojí kolegyní z české reprezentace Lenkou Knorovou. Patnáctiletá juniorka šokovala v konkurenci tří desítek účastnic vítězstvím, Abrahamovou porazila o jedenáct setin sekundy.

Světový pohár v travním lyžování v Orlickém Záhoří – obří slalom muži: 1. Buio (It.) 1:09,91, 2. Barták (ČR) 1:09,93, 3. Gritti (It.) 1:10,09. Obří slalom ženy: 1. Abrahamová (ČR) 1:13,94, 2. Rejchrtová (ČR) 1:14,69, 3. Knorová (ČR) 1:15,35. Super-G muži: 1. Hueppi (Švýc.) 35,17, 2. Iori (It.) 35,65, 3. Knor (ČR) 35,73. Super-G ženy: 1. Knorová (ČR) 38,17, 2. Abrahamová (ČR) 38,28, 3. Mazzonciniová (It.) 38,95.