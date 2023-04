/VIDEO/ Prvoligová soutěž basketbalistů rozehrála play off a Svitaváci začali zdárně plnit roli favorita ve čtvrtfinálové sérii proti basketbalem Polabí. Kdyby se výsledek duelu počítal jen z druhé, třetí a čtvrtiny, vyhráli by o bod, ale že platila i ta první, bylo z toho přesvědčivé vítězství rozdílem třídy.

Tuři Svitavy vs. Basketbal Polabí (1. čtvrtfinále). | Video: Radek Halva

První útok Slezák za tři, druhý útok Slezák za tři, třetí útok Lukáš Jokl za tři. Pokud lze o nějakém utkání říci, že ho rozhodl samotný úvod, tak to bylo páteční na palubovce haly Na Střelnici. Tuři vletěli na hřiště jako velká voda a než se soupeř rozkoukal, pozbyl naději na dobrý výsledek. Poprvé se trefil za stavu 14:0 a celá první čtvrtina se hrála „na jeden koš“, čehož důsledkem bylo více než dvacetibodové vedení Svitav.

Pod dojmem relativně snadno získaného náskoku potom domácí basketbalisté kontrolovali další průběh utkání. Tím pádem se v jejich hře začalo objevovat více chyb, než by bylo zdrávo, a protivník začal dokazovat, že co se týče basketbalových dovedností, není rozhodně bezbranný. Tuři však měli vývoj i výsledek plně pod taktovkou a vítězný vstup do čtvrtfinále ozdobil v poslední minutě Jurka, kteří trefil zpoza perimetru „stovku“.

Kolektivnímu výkony Svitav, za které se do střelecké listiny zapsalo všech deset mužů, dominovali Jakub Jokl s Pavlem Slezákem. Polabané vedení trenérem Stanislavem Votroubkem, někdejším hráčem Turů, se zase vytasili s dobře střílejícími Dávidem Novákem a Filipem Kábrtem.

Druhý zápas série mezi Polabím a Svitavami se hraje v neděli 26. února od 17.30 ve sportovní hale v Poděbradech.

Podívejte se na několik pasáží ze zápasu:

1. LIGA MUŽI, čtvrtfinále play off, 1. zápas: Tuři Svitavy – Basketbal Polabí 100:77 (33:11, 53:32, 71:51). Body: J. Jokl 26, Slezák 23, Hlobil 10, Jurka 10, Svojanovský 9, M. Novák 7, L. Jokl 6, Petric 5, Stodůlka 2, Baťa 2 – D. Novák 26, Kábrt 22, P. Novák 10, Kolář 8, Kalný 5, Mikula 3, Bašta 3. Rozhodčí: Karafiát, Petrák, Karabínová. Fauly: 22:25. Pět chyb: Merta, Mikula (oba Polabí). Trestné hody: 29/21 – 24/17. Trojky: 9:8. Doskoky: 53:39. Diváci: 218. Stav série: 1:0.

Další výsledky:

Jindřichův Hradec – Litoměřice 66:85 (stav série: 0:1), Písek – Plzeň 93:54 (stav série: 1:0), Brno U23 – Nový Jičín 84:100 (stav série: 0:1).