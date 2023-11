Padesát místo obvyklých čtyřiceti minut bylo nutno odehrálo ve šlágru osmého kola první basketbalové ligy mužů, ve kterém uštědřili svitavští Tuři první porážku v sezoně vedoucímu opavskému béčku.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy

Ale jaká tohle byla bitva!

Sedm desetin sekund před koncem čtvrté čtvrtiny srovnal svitavský Lukáš Jokl trojkou na 75:75 a šlo se do prvního prodloužení. V něm se vyfauloval pilíř hostující sestavy Marko, přesto hosté sahali po vítězství, ale vlastní zbytečnou ztrátou Opavě darovali vyrovnání na 87:87. Takže dalších pět minut a znovu detektivka do poslední vteřiny. Klíčový koš zasmečoval do soupeřova koše Novák (99:100), Slezák potom proměnil jednu šestku (99:101), přesto by se možná prodlužovalo potřetí, pokud by domácí Myšák proměnil dva trestné hody. Nedal ani jeden a Svitavy se po doslova epické bitvě radovaly z výhry! A to přesto, že jejich jindy elitní snajpr Slezák dal jenom čtyři body, zastoupili jej však jiný. Zejména výborný Martin Novák, který k 25 bodům přidal famózních 22 doskoků, skvělé představení má za sebou i Lukáš Jokl.

Zdroj: Youtube

Pro zajímavost dodejme, že Tuři vyslali v Opavě na koš během padesáti minut nevídaných 48 trojkových pokusů (!!), proměnili jich deset… Soupeř Svitavským pomohl nepřesnou střelbou trestných hodů, v zápase neproměnil 19 šestek.

„Jsme strašně rádi za velmi cenné vítězství na opavské palubovce. Bylo to obrovské drama se dvěma prodlouženími, asi mi ani nestačí kapacita, abych vzpomenul všechny momenty, které ovlivnily, jak se zápas vyvíjel. Byly to velké emoce, oba týmy vlastně měly v jednu chvíli utkání vyhrané. Na konci základní části domácí vedli o tři body a náš nejlepší hráč Lukáš Jokl vyrovnal trojkou téměř s klaksonem. Na konci prvního prodloužení jsme naopak my byli vepředu a mohli utkání v klidu dotáhnout, ale místo toho dali soupeři vyrovnání úplně zadarmo. Bylo to doopravdy kdo s koho a my nakonec urvali výhru dobrou obranou, hodně nám pomohly i útočné doskoky,“ glosoval nevídaný basketbalový nervák šťastný svitavský trenér Martin Šorf.

V uplynulém dějství se dařilo rovněž dalším východočeským prvoligovým celkům, přičemž vítězství Královských sokolů i pardubických Vividbooks měla zcela jednoznačný charakter rozdílem třídy.

1. LIGA – SKUPINA VÝCHOD – 8. kolo: BK Opava B – Tuři Svitavy 99:101 po 2. prodl. (20:20, 40:42, 59:51, 75:75, 87:87). Body: Kavan 30, Štěpánek 28, Kurečka 15, Henzl 11, Pavelek 8, Scholz 3, Myšák 2, Motyčka 2 – Novák 25, Hlobil 22, Jokl 22, Marko 19, Hlobil 6, Slezák 4, Ropek 3. Rozhodčí: Zatloukal, Holubek. Fauly: 26:35. Pět chyb: Štěpánek, Pavelek – Jokl, Marko. Trestné hody: 42/23 – 28/12. Trojky: 8:10. Doskoky: 59:61. Diváci: 250.

Další výsledky:

Pardubice – Prostějov 107:82, Nový Jičín – Hradec Králové 68:90, Ostrava – Brno 79:88, Zlín – Olomouc odloženo.

Pořadí po 8. kole:

1. BK Opava B (7-1), 2. Královští sokoli Hradec Králové (6-2), 3. Basket Brno U23 (6-2), 4. Tuři Svitavy (5-2), 6. Vividbooks Pardubice (4-4), 5. BC Nový Jičín (3-5), 7. Snakes Ostrava (3-4), 8. Fastav Zlín (2-5), 9. BCM Orli Prostějov (1-7), 10. Basketbal Olomouc (1-6).

Další program:

Tuři Svitavy – BK Vividbooks Pardubice (neděle 12. listopadu, 17.00)

Tuři Svitavy – Snakes Ostrava (čtvrtek 16. listopadu, 20.00).