Premiérové vítězství se narodilo především díky mimořádné formě domácích střelkyň z perimetru, vždyť z trojkové vzdálenosti zaznamenaly polovinu všech svých bodů. Třináct trojek, to je mimořádný počin, stejně jako sedmadvacet bodů na kontě Terezy Fekarové. Právě ona dvěma trojkami odmítla drama.

„Tato výhra nás nesmí rozhodně ukonejšit, naopak by nás měla nabudit do další práce, protože jsme teprve na začátku. A to nejenom začátku sezony, ale i splnění našich cílů,“ vyjádřil se kouč litomyšlských basketbalistek Martin Šorf.

Druhá liga žen pokračuje 19. a 20. října, Litomyšl přivítá na domácí palubovce v městské hale družstva Nymburku a Poděbrad.

Adfors Basket Seccon Litomyšl – BK Příbor 78:66 (16:10, 38:25, 60:44)

Body: Fekarová 27, Knesplová 13, Krajcigrová 11, Marková 8, Jakubcová 5, Hánělová 3, Hartmanová 3, Jeřábková 3, Křapová 2, Štumarová 2, Roubová 1.