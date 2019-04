První místo na hitparádě… Před posledním kolem nadstavbové skupiny A1 ve čtyřech šatnách klubů Kooperativa NBL pouštějí do zblbnutí písničku od skupiny ABBA s názvem The winner takes it all. Má to význam. Český překlad: Vítěz bere vše, mluví také za vše.

Středa 18:00: Sluneta Ústí nad Labem (7. místo, 17 výher/18 proher) – Dekstone Tuři Svitavy (2. místo, 21 výher/14 proher)

Personální krize přiměla vedení klubu jednat. Minulý zápas s Opavou dohrávali Tuři v osmi lidech, prognóza návratu absentujících hráčů je nejistá, takže došlo k dohodě s BC Geosan Kolín, odkud do Svitav do konce této sezony přichází rozehrávač Adam Číž.

„Po poradě s vedením klubu jsme se rozhodli využít pravidel soutěže a dopsat na soupisku ještě jednoho hráče. Okolnosti, které nás k tomu vedly, jsou logické a my se jako klub snažíme udělat všechno, abychom dobře rozehraný ročník odehráli co nejlépe,“ vysvětlil angažování zkušeného hráče trenr Turů Lubmr Růžička.

„Adam patří dlouhodobě mezi špičky českých rozehrávačů a může alternovat i na pozici menšího křídla. Všichni se budeme snažit mu pomoci s adaptací jak na palubovce, tak mimo ni. Hned z prvních chvil mám dobrý pocit, že přišel hráč, který udělá maximum pro týmový úspěch,“ uvedl kouč.

Nový muž bude k dispozici v Ústí nad Labem, kde naopak nenastoupí O'Brien, Kotásek a Puršl, nad Slezákem a maturujícím Welschem visí otazník. „Do Ústí jedeme s jednoznačným cílem uspět a přetrhnout šňůru porážek. Vše máme ve svých rukou. Přes všechny strasti věřím, že dokážeme k zápasu nastoupit s odhodláním a koncentrací. Klíčem k vítězství bude pokrytí druhých šancí, limitování ztrát a zastavení přechodové fáze Ústí,“ říká svitavský kormidelník.

Středa 18.00: BK Armex Děčín (5. místo, 19 výher/16 proher) – BK JIP Pardubice (4. místo, 20 výher/15 proher)

Souboj probuzených. Beksa prohrála v odvetné části nadstavby dva zápasy, Válečníci jen s Nymburkem. Situace se může vyvinout tak, že se oba týmy mohou střetnout i ve čtvrtfinále. Takže se hraje také o domácí začátek…

„Jedná se o poslední utkání v dlouhodobé části. Víme, o co se hraje, takže musíme nechat na palubovce všechno. Všichni také víme, co lze očekávat od zápasu na palubovce v Děčíně. Domácí mají nového kouče a některé věci jsou nyní odlišné. Jak v defenzivě, tak v ofenzívě, ale stále je to tým, který hraje tvrdě, chodí útočně doskakovat, drží vysoké tempo hry. Děčín je jeden z týmů, který může mít čtyři nebo pět dvouciferných střelců. Takže abychom byli úspěšní, je třeba se maximálně koncentrovat a odvést dobrý týmový výkon. Z konkrétních činností je potřeba, abychom se zaměřili zejména na kontrolu obranného doskoku. V útoku je potřeba hrát spolu, dostatečně agresivně, s koncentrací celých čtyřicet minut zápasu,“ nabádá kouč Levell Sanders.

Jak to může být

Dekstone Tuři Svitavy

Lepší vzájemné zápasy: Olomoucko i Děčín, horší: Pardubice.

2. místo: výhra v Ústí nad Labem, prohra v Ústí a neúspěch Pardubic v Děčíně.

3. místo: prohra v Ústí a zároveň výhra Pardubic.



BK JIP Pardubice

Lepší vzájemné zápasy: Svitavy, horší: Olomoucko, Děčín.

2. místo: výhra v Děčíně a prohra Svitav. Nevadil by ani úspěch Olomoucka v Opavě, protože z minitabulky tří týmů by Beksa vyšla nejlépe.

3. místo: výhra v Děčíně a současně výhra Svitav a prohra Olomoucka.

4. místo: výhra v Děčíně, výhra Svitav i Olomoucka.

5. místo: prohra v Děčíně. Nepomůže ani nezdar Olomoucka, v minitabulce tří týmů by Beksu oba přeskočily.



BK Olomoucko

Lepší vzájemné zápasy: Pardubice, Děčín, horší: Svitavy.

3. místo: výhra nebo prohra v Opavě a nezdar Pardubic.

4. místo: prohra v Opavě a výhra Pardubic či výhra Děčína. Na základě minitabulky tří by skončilo nejhůře.



BK Armex Děčín

Lepší vzájemné zápasy: Pardubice, horší: Svitavy i Olomoucko.

3. místo: výhra nad Pardubicemi a prohra Olomoucka (Děčín nejlepší v minitabulce).

4. místo: výhra nad Pardubicemi a výhra Olomoucka.

5. místo: domácí prohra s Pardubicemi.

O čem se mluví

Tohle historie nepamatuje. Od té doby co byl i v nejvyšší basketbalové soutěži zaveden systém play off, se ještě nestalo, aby se před posledním kolem základní či nadstavbové části ocitlo tolik týmů v nejistotě. Pikantní je situace mezi třetím a pátým místem. Olomoucko, Pardubice a Děčín mohou totiž skončit na jedné z těchto pozic. A Beksa při souhře všech pozitivních okolností může vstoupit do vyřazovacích bojů dokonce ze druhé příčky. Alespoň jedna věc je „spravedlivá“. Válečníci z Děčína a pardubický kůň si to rozdají na férovku. Bitva roku se odehraje na severu.