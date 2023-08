Vyznavači triatlonu na horských kolech se sešli u vodní plochy Biřička nedaleko Hradce Králové. Tamní Hradecký terénní triatlon slavil jubileum, konal se jeho v pořadí dvacátý ročník. Litomyšlský SBR TRI Team vyslal do akce svého elitního zástupce Pavla Peška a ten nezklamal očekávání, když v běžecké části rozhodl o svém triumfu a vylepšil tak druhou příčku z loňského ročníku.

Pavel Pešek na triatlonu v Hradci Králové. | Foto: SBR TRI Team Litomyšl

Na start hlavního závodu se postavilo 150 triatlonistů a mezi nimi nechyběl litomyšlský Pavel Pešek s jasným cílem bojovat o přední umístění. „Na tomto závodu jsem rozhodně nechtěl chybět, loni jsem tu zajel parádní výkon a místo si zamiloval, navíc je tady skvělé zázemí a dobrá dostupnost,“ uvedl Pešek.

Plavání oproti loňsku doznalo některých změn a trasa se natáhla na poctivých 600 metrů. „Ve vodě jsem se cítil velmi dobře a dařilo se mi vyplavat po boku největších favoritů. V depu jsem ale lehce zaostal, dostal se na chvost početnější skupinky a chvíli mi trvalo než jsem se propracoval více dopředu,“ popisoval triatlonista, který se po úvodních kilometrech cyklistické části osamostatnil na třetím místě, přičemž vedoucí dvojici ztrácel půlminutu.

„V nastavené intenzitě na kole jsem nepolevil a pomalu se začínal přibližovat vedoucí skupině, což se mi povedlo ještě v prvním okruhu. Chvíli jsem si za soupeři odfrknul a potom zkoušel diktovat tempo, zvládl udělat i menší mezeru, ale zkušení bikeři si to dokázali vždy zalepit, takže po pár podobných pokusech jsem raději trochu zvolnil a pošetřil síly na závěrečný běh. Bylo jasné, že na dvaceti kilometrech na kole se rozhodovat nebude,“ vysvětlil loňský účastník havajského Ironmana.

Klíčové nakonec bylo druhé depo, do něhož vjeli tři borci společně, ale Pavel Pešek se dostal nejrychleji ven. „Z této výhody jsem těžil, získal drobný náskok, který se mi povedlo ještě navýšit a potom si to jen bezpečně pohlídal až do cíle. Po čtyřech běžeckých kilometrech jsem zakončil závod na nejvyšší příčce," dodal spokojený litomyšlský závodník.

Pavel Pešek vyhrál v čase 1:07:39 hod., na stupně vítězů ho v absolutní klasifikaci doprovodili druhý Pavel Jindra z Hrádku nad Nisou a třetí Václav Holub (Velosport Valenta).