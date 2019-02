Jedním z nich je svitavský FbK, jehož zápasy v poslední době nejsou určeny pro fanoušky se slabším srdcem. Taková byla i domácí derniéra proti druhému celku tabulky z Ostravy. Svitavští florbalisté byli v jeho průběhu „jako na gumě“, pořád ztráceli, tu gól, tu dva, a ve 47. minutě za stavu 5:7 to s jejich nadějemi vypadalo bledě.

Byl to však především zkušený David Říha, který se odmítl jen tak lehce vzdát, a sám zařídil návrat svého týmu do hry. Nejprve snížil na rozdíl jediné branky a v čase 55:19 z pokračujícího svitavského náporu poslal zápas do prodloužení.



To se hraje systémem tři na tři a oba soupeři se báli chyby více nežli čert kříže, takže nastavenou pětiminutovku odehráli pod heslem „opatrnost především“. V nájezdech se sice trefil domácí Šincl, na dvě úspěšné exekuce hostů to však bylo málo.



„Od začátku jsme museli dotahovat skóre, opět nám série vyloučení bránila v plynulosti hry. Ve třetí třetině se zápas povedlo vyrovnat, prodloužení bylo beze změny skóre a v nájezdech to bylo kdo s koho,“ vyjádřil se na webu Českého florbalu trenér Lubomír Kocourek.



Jeho svěřenci jsou po zisku jednoho bodu osmí a co by dali za to, aby to tak zůstalo i příští týden… To zajíždějí na palubovku Aligátorů Klobouky, nyní sedmých a majících o bod více. A za nimi číhá o bod zpět Žďár nad Sázavou (ten končí v Třebíči).

Větší drama snad nelze vymyslet…

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD, 21. kolo:

FbK TJ Svitavy – FBC Letka Toman Finance Group 7:8 SN (1:1, 3:3, 3:3 – 0:0, 0:1)

Branky: 3., 50. a 56. Říha, 28. a 40. Šincl, 37. Vašák, 47. Prudil – 25. a 34. Kahánek, 43. a 47. Hubl, 13. Pavlík, 22. Toman, 46. Dohnal, rozhodující nájezd Krupa. Rozhodčí: Měsíček – Trnka. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 218.

Pořadí:

1. Telnice (49), 2. FBC Letka (45), 3. Sokol Brno I (43), 4. Rožnov pod Radhoštěm (39), 5. Hluk (38), 6. Kopřivnice (37), 7. Klobouky (27), 8. Svitavy (26), 9. Žďár nad Sázavou (25), 10. Opava (23), 11. Třebíč (17), 12. Horní Suchá (9).