OKRESNÍ FOTBAL /FOTO, VIDEO/ Na čele tabulky nejvyšší okresní soutěže fotbalistů se osamostatnil Mladějov, který proti Dlouhé Loučce udržel svoji stoprocentní bilanci. Což se nepovedlo rivalům z Pomezí, ti totiž poměrně nečekaně nechali všechny body v Jevíčku. Újezdské derby se stalo kořistí „Dolňáku“, v jehož dresu naskočil do akce nestárnoucí Ivo Svoboda a zápas dvěma góly rozhodl. Ve III. třídě se do čela vrátil Koclířov. V závěru článku najdete výsledky okresních mládežnických soutěží.

Před pěknou diváckou kulisou se na mladějovském pažitu odehrával útočně laděný duel, který po změně stran rozhodla vyšší střelecká produktivita na straně domácích fotbalistů. V defenzívě Dlouhé Loučky se zkrátka objevilo příliš mnoho okének, než aby mohla zůstat bez trestu, který na svých kopačkách přinesla produktivní dvojice Vondráček – Němec. Pro mladějovský celek znamená tahle výhra nejen páté vítězství v pátém kole, ale také postup do jarního semifinále Poháru OFS Svitavy, kde doplnil trio Morašice, Hradec nad Svitavou, Čistá.

Mladějovské pokusy z trestných kopů:

TJ Tatran Mladějov vs. TJ Sokol Dlouhá Loučka. | Video: Radek Halva

TJ Tatran Mladějov vs. TJ Sokol Dlouhá Loučka. | Video: Radek Halva

Uplynulé dějství nabídlo další sadu pozoruhodných příběhů a jeden z nich v Morašicích. Přece jen, aby zápas skončil 6:2 po poločase 6:2, to se stává opravdu zřídka, nadto když se o osm branek podělilo osm různých střelců. Ve 20. minutě to bylo 4:2 a zdálo se, že se budou lámat gólové rekordy, ale tak horké to zase nebylo. Druhá půle se, alespoň podle výsledků, dohrávala jaksi z povinnosti…

Ivo Svoboda odehrál 4. listopadu minulého roku ve svitavských barvách svoje doposud poslední utkání a zdálo se, že tím ukončil svoji pestrou kariéru. Ale kde že, teď se nechal zlákat do Dolního Újezdu a do bohaté sestavy klubů, za které nastoupil, přidal další. A jak bude platný, to ukázal hned při premiéře v derby na „Horňáku“. Oba týmy byly zatím „nulové“, šlo o první zisk do tabulky, Svoboda ve dvou případech prokázal svoji pohotovost v zakončení. A byly to rozhodující momenty střetnutí hraného před bezmála třemi stovkami fanoušků.

Pomezí po čtyřech výhrách v řadě poprvé narazilo. Že se tak stane zrovna na půdě dosud tápajícího Jevíčka, to lze směle označit za překvapení kola. Favorit v prvním případě dokázal díky proměněné penaltě dorovnat jednobrankové manko, ale necelou čtvrthodinu před koncem se prosadil jevíčský dorostenec Jakub Khýr a to byl zásah s puncem tří bodů, protože soupeř na to zareagovat ve zbytku času nedokázal. A tak bude muset vzniklou ztrátu likvidovat v příštím kole, kdy je na pořadu velký podzimní šlágr Pomezí versus Mladějov.

TOP střelci okresního přeboru: Filip Bureš (Morašice), Jakub Kalánek (Opatov) a Tomáš Staněk (Mladějov) 6, Patrik Krivák (Sebranice), Petr Mojdl (Pomezí) a Jan Vondráček (Mladějov) 5.

Největší přestřelku uplynulého víkendu sledovalo publikum v Opatově, domácí znovu prokázali, že pořád patří mezi nejúdernější mužstva v okresním přeboru. Duel s Vendolím však nebyl zase tak jednoznačný, jak naznačuje konečné skóre, ještě po 75 minutách hry to bylo „jenom“ 3:2 a teprve následně proti vabank hrajícímu protivníkovi Opatovští sázeli další góly.

Hradec si zatím nic nedělá z toho, že hraje na podzim všechny duely venku, a vykazuje přitom snad lepší bilanci, než když výhodu domácího prostředí měl. Důkazem budiž také jeho představení v Moravské Třebové, kde útočné snažení rezervy Slovanu úplně vygumoval a díky přesnému zásahu Jirouška po hodině hry slavil cenné vítězství. Poličské béčko si v Rohozné po tuhé bitvě poradilo s Boršovem. Zlomové tady byly dvě rychlé trefy zkraje druhého poločasu, rival potom ze závěrečného náporu vytěžil pouze korekci výsledku.

5. KOLO: Polička B – Boršov 3:2 (2:1). Branky: 17. Krejčí, 44. Boháček, 55. Urban – 18. Vyhnánek, 84. Zomber. Morašice – Sebranice 6:2 (6:2). Branky: 1. Pirkl, 10. Skala, 12. V. Štancl, 14. Bureš, 38. Vít, 43. Huryta – 5. Otava, 19. Bureš. Horní Újezd – Dolní Újezd B 0:2 (0:1). Branky: 26. a 72. I. Svoboda. Moravská Třebová B – Hradec nad Svitavou 0:1 (0:0). Branka: 60. Jiroušek. Opatov – Vendolí 7:2 (2:1). Branky: 44. a 90. Paar, 77. a 90. + 2. Kalánek, 40. Burda z pen., 46. Zeman, 79. Košín – 37. Bednář, 63. Popilka z pen. Jevíčko – Pomezí 2:1 (1:0). Branky: 8. Müller, 78. Khýr – 61. Mojdl z pen. Mladějov – Dlouhá Loučka 4:2 (1:1). Branky: 21. a 71. Vondráček, 57. a 82. P. Němec – 17. P. Křivánek, 76. Novotný.

Ani jsme se nenadáli a okresní III. třída má za sebou první čtvrtinu programu základní části. A jak se ukazuje, tak i šestičlenná soutěž zřejmě nabídne zajímavé zápletky a napínavou přetahovanou. Radiměř nyní předvedla, že se její domácí a venkovní výkony liší jako den a noc, nečekaně hladce padla na hřišti linhartické Metry. Čehož využil Koclířov, ten nedal naději kunčinské rezervě a je zpět na špici. Čistá doplatila v Němčicích na nedisciplinovanost, Beníšek se nechal za výlevy vůči rozhodčímu vyloučit po dvaceti minutách a toho domácí družstvo pochopitelně bez otálení využilo. První čtyřku dělí aktuálně v tabulce tři body.

TOP střelci III. třídy: Jan Šmíd a Jakub Trnečka (Radiměř) 6, Pavel Bednář (Linhartice), David Menšík (Koclířov) a Ondřej Vach (Radiměř) 4.

5. KOLO: Koclířov – Kunčina 4:1 (1:0). Branky: 4. a 25. Menšík, 39. Pálka, 77. Léhar – 41. Širůček. Němčice – Čistá 4:1 (2:0). Branky: 10. a 52. Votřel, 22. Pavliš z pen., 49. Gyömber – 85. Štegner z pen. ČK: 0:1 (21. Beníšek). Linhartice – Radiměř 3:0 (1:0). Branky: 30. a 75. Bednář, 60. Prucek.

Okresní soutěže mládeže