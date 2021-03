Švrdlík ve středu zapíše čtyři stovky startů v NBL

Velká věc… Za normální situace by to ve středu mohla být v hale na Dašické slavnostní chvíle. Ale to, v jaké situaci se momentálně nachází život v České republice, udělalo škrt této události. Patrně to bude jen komorní připomenutí. A určitě bez náležitého ohlasu diváků…

Kamil Švrdlík. | Foto: Deník

Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík ve středečním utkání proti Brnu oblékne po čtyřsté dres v naší nejvyšší soutěži NBL. Poprvé se jeho jméno na soupisce v této soutěži objevilo v sezoně 2011/12 v týmu Prostějova. První utkání v české elitní společnosti odehrál 23. září 2011 proti Levicím a první body (bylo jich osm) si zapsal o pár dnů později proti Plzni. V dresu Hanáků, předchůdců současného BK Olomoucko, vydržel čtyři sezony. V té poslední, 2014/15, nastřílel svoje dosavadní bodové maximum, kdy do opavského koše nasázel 28 bodů. Pardubice vytáhnou na Brno z rukávu Burnetta Přečíst článek › V té následující už oblékal dres pardubické Beksy a v ní táhne už šestou sezonu. V červenobílém dresu má prozatímní maximum 25 bodů ze sezony 2018/19 proti Svitavám. Jeho letošním maximem je 23 bodů v domácím zápase s NH Ostrava. Kamil Švrdlík se ale může pochlubit ještě jedním unikátem: Trenérům chyběl v ligovém utkání naposledy 2. prosince 2015 (proti Ústí nad Labem) a od té doby odehrál v nepřetržité řadě 217 utkání, což je patrně unikátem nejen v české nejvyšší basketbalové soutěži. Švrdlík si drží i úctyhodnou střeleckou bilanci. Naposledy se u jeho jména v kolonce střelců objevila nula 20. května 2018. (fn)