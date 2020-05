Při vyrovnané bilanci dvou výher a proher musel zdolat opavského Jana Švandrlíka.

„Mezi zápasy jsme řešili, kdo má jakou bilanci, kolik toho potřebuje vyhrát, a kdo musí prohrát. Já věděl, že k šanci na postup musím vyhrát, abych měl lepší vzájemný zápas. A potom ještě záleželo na posledním utkání mezi Radkem Farským a Filipem Šmídem, kdy hrozila minitabulka tří s bilancí 3:2. Bylo to tedy všechno, nebo nic. Ještě odněkud jsem vytáhl poslední zbytky sil,“ svěřil se Matěj Svoboda.

Pro svitavského borce se osobně jednalo o velkou výhru. Na palubovky se totiž vrátil po sedmi měsících, kdy ho trápilo zraněné koleno.

„Už jsem měl hlad po basketbalu. Ale byl to trochu šok. Hned po prvním zápase jsem se cítil úplně vydýchaný. Místy jsem byl nervózní a nevěděl, co si mohu s kolenem dovolit. Mám pocit, že jsem se z té pravé nohy, která byla operovaná, ani pořádně neodrazil. Podvědomě jsem se odrážel buď z obou, nebo z levé. To si snad ale časem taky sedne a ten blok z hlavy dostanu pryč,“ míní Svoboda.

To jeho krajský kolega Tomáš Vyoral z pardubické Beksy se mezi tři vyvolené nevešel. Také proto, že byl limitován zraněním ruky.

„Nechci se vymlouvat, ale moje zranění mě omezovalo při střelbě. Snažil jsem se podat co nejlepší výkon, soupeři bohužel proměnili spoustu těžkých a šťastných střel. Doufám, že dalším klukům z našeho týmu se povede lépe,“ přeje Tomáš Vyoral štěstí Kamilovi Švrdlíkovi a Tomášovi Tkadlecovi.

Právě Švrdlík zasáhne do bitev tváří v tvář již dnes. Od 17.30 na pražské Folimance. Přímý přenos vysílá webový portál tvcom a facebookový profil Český basketbal.

1 on 1 Challenge

Morava 1 – konečné pořadí: 1. Filip Šmíd (Ostrava) 4 výhry/1 prohra, 2. Radek Farský (Brno) 4/1, 3. Matěj Svoboda (Svitavy) 3/2, 4. Jan Švandrlík (Opava) 3/2, 5. Tomáš Vyoral (Pardubice) 1/4, 6. Matouš Kurečka (Opava) 0/5.

Čechy 2 – hráči: Ondřej Šiška (Děčín), Dalibor Fait (Ústí nad Labem), Tomáš Merta (Kolín), Marek Vyroubal (USK Praha), Kamil Švrdlík (Pardubice), Michal Mareš (USK Praha).