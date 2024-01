Po vulkanické etapě plné kamení došlo na rychlé písčité cesty. A to jezdcům z týmu Orion Moto Racing Group sedlo. Martin Michek dojel ve druhé etapě Dakarské rallye šestnáctý, v průběžném pořadí stále drží skvělé desáté místo. Svižné tempo předvedl na trati Milan Engel, který byl v cíli na 24. příčce. Časově si polepšil také Dušan Drdaj, v cíli byl osmadvacátý. O deset míst dopředu se posunul Martin Prokeš, který je nyní na 51. místě. To Jaromír Romančík po technických problémech ztratil.

Druhá etapa. | Foto: Orion MRG

V pondělí čeká jezdce další porce 400 měřených kilometrů.

Byli rozbití, psychicky vyčerpaní… První etapa letošní Dakarská rallye připravila všem nejtěžší úvod za pět ročníků v Saudské Arábii. Docházelo ke zraněním a motocykloví jezdci museli překonávat trialový terén plný kamenů a skal. V neděli se profil etapy změnil. „Docela hezká speciálka, poměrně dost rychlá. Užil jsem si jí,“ těšilo Martina Michka, který v cíli dojel o šestnáct minut za vítězem. Jak už to ale na této soutěži bývá, žádný den není bez komplikací.

„Bohužel se mi najednou nafoukl airbag, nevím z čeho. Asi jak jsem v dunách jel rychle a skákal, tak se to v kombinéze otevřelo pod tím tlakem. Pak jsem měl dva menší pády, jinak vše v pohodě. Zároveň nám pořadatel připravil hodně speed limitů, ze 150 km/h jsme museli brzdit na 30 km/h. Žaludek z toho málem vyletěl ven,“ popsal Michek, který byl s výsledkem spokojený. Jakékoliv umístění v první dvacítce je v nadupané motocyklové kategorii pro českého jezdce velkým úspěchem. V průběžném pořadí navíc drží desátou příčku a ztrácí pouze 22 minut na lídra Branche z Botswany.

Engel si odpočinul

Také pro zkušeného Milana Engela byl začátek letošního ročníku Dakaru hodně náročný. Do druhé etapy nastoupil s jasným strategickým záměrem. „Věděl jsem, že za mnou vystartují dobří piloti, kteří v sobotu hodně bloudili. Nechal jsem se právě jimi předjet a jel s nimi až do cíle. Navigačně jsem si odpočinul a užil si jízdu za motorkou. Včera jsem totiž navigoval tak, že mě z toho bolela hlava. Bylo to úplně super,“ pochvaloval si Engel, který je průběžně čtyřiadvacátý a na čelo ztrácí 56 minut.

Nováček Dušan Drdaj rovněž 400 měřených kilometrů zvládl, elegantně! „Už ráno na startu jsem zvolil taktiku šetření techniky a těla, protože po včerejšku jsem byl unavený a bolavý. V neděli se mi to líbilo mnohem víc, odsýpalo to, neudělal jsem žádnou navigační chybu. Uvidíme, jestli se to vyplatilo,“ říkal v cíli úspěšný motokrosař, který na nejrychlejší ztratil půlhodinku a v celkovém pořadí se posunul o čtyři místa na 32. příčku.

Do dobré pohody se dostává také Martin Prokeš, specialista na vytrvalostí soutěže. Sobota ho kamenitým profilem tolik neoslovila, v neděli si jízdu po menších dunách a písku velice užíval. A dokonce pomohl dalším českým účastníkům. „Bylo to o sto procent lepší oproti sobotě, jelo se mi parádně. Dojel jsem tam kluky Davida Pabišku a Libora Podmola. Špatně najeli na jeden waypoint, tak jsem je vedl. S Liborem jsem to dotáhl už do cíle, jeli jsme v celkem dobrém tempu. Ke konci to bylo horší, dojížděli nás auta a strašně se prášilo. Jeli jsme fakt opatrně,“ popisoval v cíli 47. závodník, který se posunul v celkovém pořadí na 51. místo.

To Jaromír Romančík měl na trati problémy v palivovém ústrojí své motorky a opravou ztratil. Na trati byl přes 7 hodin a do cíle se dostal na 120. místě.

Rallye Dakar – 2. etapa:

Martin Michek: 16. místo (celkové pořadí 10., ztráta 22 min.)

Milan Engel: 24. místo (celkové pořadí 24., ztráta 56 min.)

Dušan Drdaj: 28. místo (celkové pořadí 32., ztráta 1:19 hod.)

Martin Prokeš: 47. místo (celkové pořadí 51., ztráta 2:46 hod.)

Jaromír Romančík: 120. místo (celkové pořadí 71., ztráta 3:50 hod.)



