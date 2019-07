Za to ženy se budou muset pořádně ohánět. Na „Evropu“ totiž proklouzne devět vítězů skupin a pět nejlepších týmů ze druhých míst.

„Budeme si muset dát pozor na Rumunky, především u nich. Ve chvíli, kdy hrajeme ve čtyřčlenné skupině, a každý bod rozdílu se počítá. Nesmíme ale podcenit ani Dánky,“ tuší český trenér Štefan Svitek.

„Jsem ale radši, že nás nalosovali do čtyřčlenné skupiny. Je dobré hrát těžká utkání a držet si zápasový rytmus, kdy v každém okně odehrajeme dva kvalifikační duely. Potřebuje co nejvíce zápasů na této úrovni,“ míní.

„Důležité bude zkusit vyhrát domácí zápas s Itálií. Italky jsou silným soupeřem, ale při složení košů to mohlo být pro nás ještě těžší,“ podotýká Štefan Svitek.

Skupina A: Slovinsko, Řecko, Island, Bulharsko

Skupina B: Švédsko, Černá Hora, Izrael

Skupina C: Rusko, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Estonsko

Skupina D: Itálie, Česká republika, Rumunsko, Dánsko

Skupina E: Srbsko, Turecko, Litva, Albánie

Skupina F: Velká Británie, Bělorusko, Polsko

Skupina G: Belgie, Ukrajina, Portugalsko, Finsko

Skupina H: Maďarsko, Slovensko, Nizozemsko

Skupina I: Lotyšsko, Chorvatsko, Německo, Severní Makedonie

Ginzburg: Solidní los

Mužská část basketbalového soukolí mohla být před losem kvalifikace klidná. Tu rozhodující bitvu o postup totiž vyhrála získáním spolupořadatelství evropského šampionátu v roce 2021. Navíc už její myšlenky směřují spíše do Číny. „Je to solidní los. Litva je hodně dobrý tým. Belgie určitě půjde do kvalifikace s očekáváním postupu a na třetího soupeře si ještě musíme počkat. Protože ale do kvalifikace půjdeme s jistou účastí, je to pro nás dobrá příležitost, jak tým připravit na mistrovství Evropy,“ pochvaluje si trenér národního týmu Ronen Ginzburg.

Izraelský kouč v českých službách včera zahájil přípravu na očekávané mistrovství světa, které začíná na konci srpna.

Skupina A: Španělsko, Polsko, Izrael, Slovensko/Kypr/Rumunsko

Skupina B: Rusko, Itálie, Severní Makedonie, Estonsko

Skupina C: Litva, Česká republika, Belgie, Albánie/Bělorusko/Dánsko

Skupina D: Chorvatsko, Turecko, Nizozemsko, Švédsko

Skupina E: Srbsko, Finsko, Gruzie, Švýcarsko/Portugalsko/Island

Skupina F: Slovinsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko

Skupina G: Francie, Německo, Černá Hora, Lucembursko/Kosovo/Velká Británie

Skupina H: Řecko, Lotyšsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko