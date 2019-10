Úderem středeční osmnácté hodiny bude v hale Na Střelnici zahájeno východočeské derby Kooperativa NBL mezi domácími Dekstone Tury a Královskými sokoly z Hradce Králové.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Jeho favorit je zřejmý, ale Svitavští vědí, že vítězství nepřijde samo. „Hradec sice v této sezoně ještě nevyhrál, ale v létě v přípravě ukázal, že nás dokáže porazit. My musíme k utkání přistoupit zodpovědně, soustředit se na vlastní výkon a nepřizpůsobovat se soupeři. Pokud se nám to povede, tak věřím, že na výhru dosáhneme,“ uvedl asistent trenéra Martin Novák. „Hradec Králové zatím čeká na první výhru, my bychom naopak rádi prodloužili vítěznou sérii. Abychom uspěli, musíme se prezentovat naší hrou založenou na rychlém přechodu do útoku. V obraně si musíme dát pozor především na zahraniční hráče hradeckého týmu,“ připojil svůj pohled rozehrávač Eduard Kotásek, který se vrací to sestavy Dekstone Turů.