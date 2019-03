Zkuste to třeba, až bude dvojka na začátku… Pardubičtí basketbalisté podevatenácté v historii (v devíti sezonách) přivítali na svých palubovkách Svitavy. A po devatenácté si nenechali na domácí prostředí sáhnout. Stejně jako před Vánocemi i nyní podali konzistentní výkon po celých čtyřicet minut. Vítěze táhl pivot Kamil Švrdlík, který připomínal lva vypuštěného z klece. Na druhé straně se zaskvěl několika smečemi Charles Justin Aiken.

V první čtvrtině tvrdili muziku hosté. Beksa po většinu času dotahovala. Zásadní pro vývoj střetnutí se stal první přelom v utkání. Na konci prvního kvartálu vedli Tuři 24:18, ale o náskok je připravil ještě před prvním klaksonem Evan Singletary. Dvěma drzými nájezdy a také šestkami. Povzbuzeni rychlým dorovnáním skóre zahájili pardubičtí obři úspěšně i začátek druhého dějství. K bodům zpod koše přidali přesnou střelbu za tři body. Opaření „Kameníci“ nedokázali reagovat, a tak po necelých čtyřech minutách prohrávali už dvojciferně. A to nebylo z domácí produkce všechno. Zásluhou nejen stoprocentních trestných hodů se jejich plus vyšplhal na patnáct.

Před výměnou stran se pardubičtí příznivci modlili k tomu, aby jejich miláčci ve druhém poločase herně nezkolabovali, jako se jim to už několikrát v této sezoně přihodilo. Opak byl pravdou. Pod košem protivníka nadále řádil Kamil Švrdlík, který si třiadvaceti body už v polovině třetí čtvrtiny vyrovnal sezonní maximum. O koš později vedli Pardubičtí už o dvacet. Závěr této a úvod čtvrté epochy domácím vůbec nevyšel. A ze stavu 76:56 vzniklo skóre 76:67. Vznikající požár však hráči s hlavou koně na prsou rychle uhasili. Znovu si vypracovali patnáctibodové vedení, se kterým umě hospodařili až do konce zápasu.

BK JIP Pardubice – Dekstone Tuři Svitavy 97:77. Body: Švrdlík 23, Singletary 18, Půlpán 17, Potoček 16, Škranc 15, Kohout 8 – Aiken 21, Svoboda 17, Marko 15, Puršl 9, Teplý 6, Kovář 4, Jelínek 3, Slezák 2. Rozhodčí: Hošek, Jeřáb, Karafiát. Fauly: 20:17. Trestné hody: 25/23 – 27/21. Trojky: 10:8. Doskoky: 40:25 (první poločas 19:16). Diváci: 1138. Čtvrtiny: 24:24, 53:41, 76:63.

Ohlasy po utkání

Levell Sanders (trenér domácích): "Předvedli jsme dobrý, týmový výkon. Hráči byli od začátku připraveni hrát. Samozřejmě, Svitavy jsou dobrý tým, hrály výborně, ale my jsme hráli po většinu utkání dobrou obranu, 40 minut jsme se koncentrovali a to se pozitivně projevilo na výsledku. Drželi jsme vysoké tempo hry, pomohli jsme si snadnými body z protiútoků a zároveň jsme i trefovali trojky. Josef Potoček a David Škranc odehráli velmi dobré minuty pro nás, například náš kapitán Radek Nečas neskóroval, ale měl doskoky, asistence, zisky… Evan Singletary, Viktor Půlpán, samozřejmě Kamil Švrdlík, Ondra Kohout… Všichni hráli výborně, byli připraveni hrát. Opakuji, že k výhře nás dovedl výborný týmový výkon."

Kamil Švrdlík (hráč domácích): "Myslím si, že zápas můžeme hodnotit pozitivně: vyhráli jsme o 20 bodů, k tomu po dobrém výkonu. V prvním poločase do toho daly oba týmy hodně energie. Ke konci už oběma týmům trošku chyběla, ale my jsme naštěstí měli nahráno a zvládli jsme to."

Lubomír Růžička (trenér hostů): "V první řadě blahopřeji domácím, vyhráli zaslouženě, byli mnohem efektivnější v útoku. My jsme obdrželi 97 bodů, což je strašně velké číslo. Dostali jsme spoustu jednoduchých košů po našich triviálních obranných chybách, a to mě dost mrzí, ale jak jsem předeslal: očekával jsem velmi těžký zápas. Pardubice hrají velmi dobře, až na kolaps v jedné čtvrtině v Opavě. Myslím si, že dneska jejich výkon hodně podpořili David Škranc s Josefem Potočkem, kteří vystoupili ze svého stínu a nakopli domácí."

Martin Novák (hráč hostů): "Zápas se hodnotí špatně, protože jsme se přijeli pro výhru a skončilo to porážkou o 20 bodů. Dali jsme si nějaká pravidla, která jsme v první čtvrtině dokázali plnit nějakých 8 minut, ale pak se nám to nějak zhroutilo a hra se otočila v náš neprospěch."