Ty i všechny ostatní však domácí superfavorit ve třetí čtvrtce zchladil, nasázel v ní jednatřicet bodů a duel nasměroval do předpokládaných kolejí, tedy ke své přesvědčivé výhře.

ERA Basketball Nymburk – Dekstone Tuři Svitavy 98:76 (23:18, 42:42, 73:55)

Body: Hankins 14, Bohačík 12, Hruban 12, Pumprla 10, Peterka 9, Almeida 8, Šafarčík 8, Benda 7, Dalton 7, Rogič 7, Tůma 4 – Crandall 20, Puršl 10, Dodd 10, Slezák 8, Jelínek 7, Marko 6, O'Brien 5, Kovář 3, Sýkora 3, Kotásek 2, Hlobil 2. Rozhodčí: Vyklický, Salvetr, Ulrych. Fauly: 20:28. Pět chyb: O'Brien a Puršl (oba Svitavy). Trestné hody: 30/24 – 16/9. Trojky: 10:11. Doskoky: 34:34. Diváci: 300.



Oren Amiel, trenér Nymburku: Náročný program nás nutí hledat správnou energii a tu jsme v první půli neměli. Jsem ale rád, že naši hráči ukázali profesionalitu a vyspělost, ve druhé půli se zvedli a rychle zápas rozhodli.



Lukáš Pivoda, trenér Svitav: První poločas jsme odehráli velmi slušně. Porazili jsme v něm domácí na doskoku, ale bohužel jsme nechodili tolik do protiútoků. Nymburk neměl v první půli ani jeden útočný doskok, což je velmi dobrá práce našich hráčů. Ale zase jsme se dopustili dohromady čtyřiadvaceti ztrát a z toho nás Nymburk potrestal 34 body, což byl největší rozdíl. Nymburk tlačí výborně na míč a ke ztrátám nás donutil. Rozhodla třetí čtvrtina, v nástupu do druhé půle jsme předvedli špatný výkon. Pak se utkání spíše jen dohrávalo.



Ivan Almeida, křídelník Nymburku: Nezačali jsme dobře. Soupeř dal do hry hodně energie, my tolik ne, ale to se dalo čekat při našem programu. Ve druhém poločase jsme se však zvedli. Zatlačili jsme na hosty v obraně, z čehož jsme měli rychlé protiútoky, otevřené střely a to změnilo průběh utkání. Svitavy odehrály dobrý zápas, ukázaly nám, že se musíme snažit, abychom vyhráli. Museli jsme zabrat a v tu chvíli byl pro nás hodně důležitý Zach Hankins. Hlavně v obraně, která pro nás byla klíčová. To nás nastartovalo.“



Geno Crandall, rozehrávač Svitav: První půli jsme hráli velmi dobře, bylo to dvacet minut velmi kvalitního basketbalu, ale proti takovému soupeři potřebujete hrát kvalitně celých čtyřicet minut, což se nám nepovedlo. Nevyrovnali jsme se energii a efektivitě domácích po celý zápas.

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. USK Praha (sobota 9. listopadu, 18:00, hala Na Střelnici).