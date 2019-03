Pod vysokou sítí je na Svitavsku dobojováno. Tedy alespoň, co se týče hlavní, chcete-li halové části sezony a dlouhodobých soutěží dospělých. Na základě konečných výsledků je zřejmé, že na některé týmy čeká kvalifikační nadstavba.

JEŠTĚ ZŮSTALA NADĚJE

Druholigové svitavské volejbalistky bojovaly, podobně jako minulých letech, o udržení. A byly to bitvy hodně dramatické, do posledních kol šlo o vyrovnanou přetahovanou mezi čtveřicí ohrožených celků. Svitavačky měly těžkou pozici v závěrečném dějství na palubovce druhých Říčan, kde podle předpokladů podlehly 0:3 (-18, -17, -18) a 0:3 (-17, -20, -22). Musely tedy s napětím čekat, co udělají soupeřky, a protože poslední Junior Brno nezískal ani bod v České Třebové, vyšlo z toho konečné deváté místo se ziskem 31 bodů. A právě bodové konto bylo klíčové, protože z druhé ligy přímo sestupují poslední týmy všech tří skupin a dva nejhorších z devátých příček. A z tohoto porovnání vycházejí Svitavy nejlépe (Třebín coby devátý ve skupině A uhrál 27 a Šlapanice v „céčku“ 28 bodů).



Jako nesmírně důležité se ukázalo dvojité domácí vítězství proti Žďáru nad Sázavou v předposledním kole (3:1 a 3:1). Tím pádem není ještě druholigová existence pro svitavské hráčky ztracená a pokusí se ji nyní obhájit v kvalifikaci, což ostatně není zdaleka poprvé.



2. liga ženy skupina B:



1. Havlíčkův Brod 86

2. Říčany 82

3. Červený Kostelec 75

4. ČVUT Praha 69

5. Česká Třebová 58

6. Liberec 44

7. Žďár nad Sázavou 35

8. Turnov 33

9. Svitavy 31

10. Junior Brno 25

HEZKÝ POHLED NA POŘADÍ

Povedenou sezonu mají za sebou volejbalistky ze Svitavska v krajském přeboru I. třídy. V elitní šestce se porovnala kompletní čtveřice regionálních zástupců, takže v tomto případě může vládnout spokojenost. Ta největší pochopitelně v Dolním Újezdu, jelikož tamní Sokolky opanovaly krajský přebor potřetí v řadě a mohou tak slavit „zlatý hattrick“. A nutno dodat, že to bylo znovu zcela zaslouženě a přesvědčivě, celou konkurenci předčily jasným rozdílem, o jejich triumfu nebylo dlouho před koncem soutěže pochyb.



Ze šestatřiceti utkání prohrály čtyři, bez bodového zisku dokonce jen dvě (!), což vypovídá nejnázorněji o jejich suverenitě. Zda budou jejich výkony poprvé stačit na proniknutí do druholigové společnosti, to se ukáže v kvalifikaci.



Sice s více než dvacetibodovým odstupem, ale i přesto nejbližšími pronásledovatelkami vítězek byly volejbalistky z Moravské Třebové, což je velice příjemné překvapení. A v pozitivním duchu je třeba hodnotit i vystoupení hráček z Litomyšle a Svitav, které v konečné tabulce dělí při naprosto shodné zápasové bilanci a stejném bodovém zisku jediný set (Litomyšl 70:70, Svitavy B 70:71!). Obě družstva vyhrála polovinu svých duelů a to pro ně rozhodně je kvalitní počin.



Krajský přebor I. třídy ženy:



1. Dolní Újezd 92

2. Moravská Třebová 71

3. Sokol Pardubice 61

4. USK Pardubice 59

5. Litomyšl 55

6. Svitavy B 55

7. Choceň 52

8. Lanškroun 47

9. Česká Třebová II 41

10. Chvaletice 7

ZLEPŠENÍ V ODVETÁCH

Doby, kdy litomyšlští volejbalisté bojovali pravidelně o přebornický titul (případně zkoušeli štěstí ve druhé lize), jsou pryč. Ani konečné šesté místo v aktuálním ročníku není výsledkem, nad jakým by se dalo kdovíjak jásat. Na vině je především výsledkově nepříliš povedená podzimní polovina přeboru. V období od ledna do března se prezentovali o poznání lépe, však také v odvetách vybojovali skoro dvojnásobek bodů co v první polovině soutěže. Přesto to na průnik do silné horní poloviny tabulky těsně nestačilo. Alespoň však Litomyšlští snad objevili tu správnou cestu, po které se vydat, aby se v příští sezoně zase posunuli do popředí přeboru. Že na to volejbalové schopnosti mají, to asi nejlépe předvedli v utkání proti Rybníku, když vítězný celek soutěže v dopoledním měření sil předčili po výborném výkonu bez ztráty sady 3:0 (ve třetím setu 25:11). Jen škoda, že takových představení nebylo v jejich podání více.



Jen málo světlejších chvilek měla sezona svitavských volejbalistů, kteří za sebou v závěrečném účtování nechali pouze nejslabší Letohrad. V řadě zápasů jim body utíkaly v koncovkách setů, po novém roce se nevyvarovali černé série porážek, a proto dopadli hůře, než si sami přáli.



Krajský přebor I. třídy muži:



1. Rybník 84

2. Chvaletice 74

3. Hradec Králové B 72

4. Kerhartice 68

5. Sokol Pardubice 65

6. Litomyšl 62

7. Hlinsko 46

8. Červený Kostelec 35

9. Svitavy 22

10. Letohrad 12