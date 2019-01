Svitavy – Na další senzaci nedosáhli. Basketbaloví Tuři podnikli dlouhý „výlet" do Děčína jen proto, aby tam před devíti stovkami diváků prohráli rozdílem třiadvaceti bodů.

Jejich naděje na lepší výsledek braly za svoje od druhé čtvrtiny, kdy jim soupeř začal unikat a snaha vrátit se do utkání pak byla marná. Tuři tak mají aktuálně stejnou bilanci 10 – 14 jako celky z Ústí nad Labem a Ostravy.

BK Děčín – Qanto Tuři Svitavy 86:63 (20:21, 43:33, 69:48)

Fakta: Body: Jelínek 19, Bosák 15, Kroutil 9, Bažant 8, Kaša 7, Vyoral 6, Jiříček 6, Landa 6, Tucker 6, Houška 4 – Šotnar 13, Macela 13, Teplý 11, Votroubek 11, Abercrombie 10, Bašta 3, Šindelář 2. Rozhodčí: Lukeš, Vondráček, Blahout. Trojky: 5:8. Trestné hody: 13/9 – 15/9. Fauly: 18:18. Doskoky: 45:23. Diváci: 910. Hráč zápasu: Jiří Jelínek (Děčín).

Úsměvy na tvářích hráčů, trenéra Pavla Budínského, ale i všech diváků v hale. Základní pětka odpočívá na lavičce, zatímco děčínští náhradníci se bijí na palubovce v posledních minutách zápasu. Takto se narodila v pořadí devatenáctá výhra basketbalových Válečníků a čtrnáctá prohra svitavských Turů v sezoně. Děčín doma potvrdil bezpečně roli favorita.

„Sice to skončilo jasným výsledkem pro nás, ale zase tak pohodový zápas to nebyl. V dobrém slova smyslu jsou kluci ze Svitav pořádní blázni. Když se jim daří, dávají jednu trojku za druhou, takže desetibodový náskok nic neznamená. Naštěstí jsme průběh utkání otočili, vedení udrželi a během utkání i navýšili," liboval si spokojený pivot BK Děčín Jiří Jelínek.

Úvodní čtvrtinu však Válečníci nezachytili. Svitavy jí sehrály dobře a nastřílely domácím více než solidních jednadvacet bodů. „Hodně jsme si hlídali Votroubka a jeho střelbu z dálky. Bohužel pak vznikaly v naší obraně mezery, které hlavně Šotnar několikrát potrestal," kroutil hlavou Jelínek, jinak nedávný hráč svitavského klubu, který byl nakonec vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Soubor trenéra Budínského však v nástupu do druhé čtvrtiny rychle obrátil misky vah ve svůj prospěch. Tuři se sice v jednu chvíli dostali na rozdíl tří bodů, leč to byl vrchol jejich úsilí. Od té chvíle jen ztráceli a do poločasu byli Děčínští rázem deset bodů v plusu.

„Jako by nám po dobrém začátku utkání začaly ubývat síly. Domácí měli větší rotaci a uběhali nás. Děčín je známý svojí agresivní obranou, my jsme se s tím ale moc nesrovnali. Když k tomu přidáme, že se nám přestalo dařit pod košem a střelba z dálky nám také nešla, je nutno uznat, že domácí vyhráli zaslouženě," přiznal svitavský křídelník Tomáš Teplý, jenž zatížil konto rivala jedenácti body.

„Dokázali jsme uhlídat střelce Abercrombieho. Má kvalitu, ale jakmile se mu více věnujete, má to hodně těžké," doplnil spokojený Jiří Jelínek.

Na částečnou obranu Svitavských je potřeba upozornit, že nenastoupili v nejsilnější možné sestavě, když se v Děčíně vůbec nepředstavil Vaňák a také Špaček, který se proti Pardubicím představil ve vynikajícím světle, zůstal jen na lavičce. I tyto absence se na průběhu hry podepsaly, nic to ale nezmění na zcela zaslouženém vítězství domácích, kteří Tury doslova rozdrtili doskokem. Poměr 45:23 je skutečně hrozivý.

„Přijeli jsme v nižší sestavě a já jsem nabádal hráče k tomu, abychom nepropadali na doskoku. Měli jsme jich ale o dvaadvacet méně, což nás samozřejmě limitovalo," uvedl svitavský kouč Stanislav Petr.

„Opět jsme také podlehli tvrdé a agresivní obraně Děčína. Byla tam spousta naivních chyb v rozehrávce, kdy jsme domácím dovolili třeba třikrát po špatné přihrávce, aby šli sami na koš. Z toho vznikl ten základní náskok, na kterém domácí v dalším průběhu stavěli a v pohodě zápas dohráli," poukázal lodivod Petr, že výkon, jaký jeho svěřenci na děčínské palubovce podali, zkrátka nemohl na favorita stačit.

„V první čtvrtině bylo vidět, jak jsou Svitavy sebevědomé, protože co zvedly, to trefily. Ale čas hrál pro nás a pomohla nám širší rotace. Není jednoduché hrát proti týmu, který má taková útočný potenciál, ale myslím, že druhý poločas jsme měli pod kontrolou," shrnul zápas děčínský kouč Pavel Budínský.

Další střetnutí čeká na Svitavy v pondělí 12. ledna a kdo ví, možná to bude jedno z klíčových měření celé této sezony. Do haly Na Střelnici zavítá Ostrava, tudíž přímý konkurent Turů v souboji o play off. Hraje se od 18 hodin před televizními kamerami ČT Sport.

(zem, rh)