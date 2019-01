Svitavy – Nic pro kardiaky! Tři body potřebovali svitavští florbalisté nutně získat v utkání proti Opavě, aby si udrželi reálné naděje na postup do play off národní ligy. Získali „jen“ dva a vzhledem k průběhu hry je musí brát se značným ulehčením.

V některých fázích to s nimi vypadalo hodně mizerně.



Hrubě jim nevyšel nástup do zápasu, celou první třetinu „prospali“ a zkraje druhé ztráceli 1:4. Teprve po polovině hracího času našel trenér Kocourek způsob, jak svoje svěřence probrat, a hned to byl jinší cvrkot. V čase 41:42 dokonal Richter obrat skóre 5:4 a zdálo se, že soupeř je zlomen.



Omyl! Následovaly dva rychlé opavské zásahy a stav 5:6 platil i na začátku poslední minuty. Vše ztraceno? Kdepak, z náporu podpořeného odvoláním brankáře zachránil domácím „život“ Šincl. Prodloužení nerozhodlo, loterii nájezdů Svitavští zvládli lépe.



„Ze začátku jsme byli velmi nervózní, snad jako bychom měli na florbalkách cihly. Naštěstí se potom konečně dostavila zdravá sebedůvěra, konec základní doby byl remízový a po nájezdech bereme dva body,“ oddechl si kouč Lubomír Kocourek.

17. KOLO:

FbK TJ Svitavy – SK P.E.M.A. Opava 7:6 SN (1:3, 3:1, 2:2 – 0:0, 1:0)

Branky: 35. a 36. Říha, 13. a 40. 0. L. Zach, 42. Richter, 60. Šincl, rozhodující nájezd Šincl – 6, 22. a 51. Repček, 15. Gebauer, 16. Kostolány, 55. Klečka.

Národní liga Východ – po 17. kole:

1. Sokol Brno I Gullivers (38), 2. Orel Telnice (37), 3. FBC Vikings Kopřivnice (34), 4. FBC Letka Toman Finance Group Ostrava (34), 5. FBK Rožnov pod Radhoštěm (30), 6. FBK Spartak Hluk (26), 7. FbK TJ Svitavy (22), 8. Hippos Žďár nad Sázavou (22), 9. Aligators Klobouky (21), 10. Snipers Třebíč (17), 11. SK P.E.M.A. Opava (17), 12. FbK Horní Suchá (8).