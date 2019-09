Tři vítězství za sebou v sérii testovacích utkání, cenné skalpy silných slovenských družstev z Levic a Prievidze. To vše nasvědčuje, že letní příprava Dekstone Turů běží jako na drátkách. A skutečně, nový trenér LUKÁŠ PIVODA, které po minulé sezoně povýšil do křesla hlavního kouče z pozice asistenta po odchodu Lubomíra Růžičky, se zatím netají spokojeností jak se zmíněnými zápasy, tak s přístupem svých svěřenců k tréninku.

Všechno zkrátka napovídá tomu, že u Turů se opět rodí silný tým, který se bude hlásit do bojů o přední příčky v Kooperativa NBL podobně, jako tomu bylo v minulých letech.

Úterní přípravné střetnutí proti Ostravě (113:82) se neslo v hodně ofenzivním duchu, hra na útočné polovině se vám musela líbit, že…

Především jsem rád, že kluci výborně přenášejí do hry věci, na kterých pracujeme v tréninku. Chceme mít během zápasů co nejvíce útoků, co nejčastěji ohrožovat koš soupeře a běhat co nejrychleji dopředu v pěti hráčích. Proti Ostravě to bylo skoro na jedničku, byť samozřejmě chyby tam jsou pořád, ale na útočné polovině problém nebyl. V obraně zejména v první a třetí čtvrtině to úplně podle našich představ nebylo. Bylo to ale dáno i postupně narůstajícím skóre, kdy hráči měli v hlavách, že je to v pohodě, bodový rozdíl je dostatečný a koncentrace šla trochu dolů. Tyto úseky nebyly časté, ale pár hluchých míst se našlo.

Nesporně náročnějšími prověrkami pro vás byly dva předchozí zápasy se slovenskými rivaly a medailisty z tamní extraligy (Levice 83:75 a Prievidza 83:78). Co vám ukázala tahle měření sil?

V utkání proti Levicím jsme byli poprvé kompletní. Hráli jsme ve středu a teprve od pondělí jsme trénovali s celým kolektivem, do té doby nám vždycky několik hráčů chybělo. Byl to pro nás první náročnější test a bylo to utkání, kdy jsme bránili kvalitně. V útoku jsme neproměnili několik otevřených střel a nedávali jsme šestky, ale v obraně to byl určitě lepší výkon než proti Ostravě. Základní pětka družstva Prievidze má velice dobré parametry, týden předtím, než hrál s námi, porazil tento celek Szolnok, což je top maďarský klub. Jeho síla byla tedy značná, ale my jsme udrželi vysokou rotaci, kluci běhali rychle dopředu, dokázali unavit soupeře a dovedli utkání k vítězství. V obou duelech jsme se sice nevyhnuli slabším pasážím, ale to je normální, je teprve začátek září a není třeba z toho dělat velkou vědu.

Jak zatím hodnotíte průběh celého přípravného období?

Nechci nic zakřiknout, ale jsem moc spokojený s tím, jaký mají hráči přístup. Jejich mentalita, jejich soutěživost na tréninku, to, jak si sami přidávají, jak jsou tady dřív a střílí si, jak jsou tady po tréninku a střílí si, z toho mám velice příjemný pocit. Co se týče zápasů, určitě mě těší, že máme tři vítězství v řadě, i když výsledky z přípravy nic neznamenají. Nebudu počítat první utkání v Hradci Králové, které jsme odehráli po dvou a půl týdnech tvrdé přípravy, když jsme skoro netrénovali pět na pět a byli navíc bez čtyř hráčů. V dalších utkáních ale kluci odvedli kvalitní práci. V pořádku jsme i zdravotně, jenom Jan Hlobil, naše nová posila, si naštípl malíček, ale brzy se zapojí zase naplno. Myslím, že zatím jsme na správné cestě a pokud takhle budeme pokračovat, bude to jedině dobře.

Do týmu přišli v letní pauze někteří nováčci. Jejich adaptace v novém prostředí, především v případě zámořských posil, je bezproblémová?

Geno Crandall si v prvním utkání v Hradci ještě musel zvykat na trochu odlišný způsob pískání a jiný fyzický styl hry než v NCAA, protože je první sezonu v Evropě. Jeho adaptace byla pomalejší, ale potom jsme si spolu promluvili, on začal ty věci více chápat a v dalších třech zápasech patřil k našim nejlepším hráčům. Věřím, že půjde jenom nahoru. Co se týče Damonte Dodda, ten přesně sedí do našeho konceptu rychlé hry dopředu. Je to pivot, který sice má 113 kilogramů, ale pokud jdeme do rychlého protiútoku, chce být pod košem pokaždé první. A hlavně hrál v polských Gliwicích, takže s evropským basketbalem měl kontakt. Dalším příchozím hráčem je Honza Hlobil, který zatím zejména sbírá zkušenosti nejen ze zápasů, ale i z tréninků na úrovni nejvyšší soutěže. Je toho pro něj hodně nového, ale je to pokorný mladý kluk, který na sobě chce pracovat, a takových máme více. Je radost s nimi dělat.

Jaký program vás čeká předtím, než v sobotu 6. října otevřete na palubovce tradičního soupeře v Děčíně nový ročník Kooperativa NBL?

Ve čtvrtek odjíždíme na utkání do Opavy a to bude velká prověrka, soupeř hraje v přípravě ve výborné formě. V pondělí nás čeká odveta v Ostravě a v závěru příštího týdne se zúčastníme turnaje v Olomouci, kde hrajeme nejprve semifinále s chorvatským Zadarem a druhý den o umístění buď s Olomouckem, nebo s rakouským Oberwartem. Poslední přípravu máme doma 28. září proti Kolínu a to bude skutečná generálka, kdy i celý týden předtím bude již uzpůsoben režimu, jak ho budeme mít nastaven během sezony. A potom přijde ostrý ligový start v Děčíně.

Příchody k Turům:

Damonte Dodd

Geno Crandall

Jan Hlobil

Vojtěch Sýkora

Odchody od Turů:

Marek Welsch

Tomáš Teplý

Martin Novák (stal se asistentem trenéra)

C.J. Aiken

Adam Číž