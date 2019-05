KOOPERATIVA NBL: V pondělí 86:81, v úterý 84:95. Po dvou zápasech mají Tuři i Válečníci do ligového finále stejně daleko. Třaskavá série, v níž padaly i diskvalifikační chyby, slibuje ve svém dalším pokračování opět souboje o každý centimetr palubovky.

Zkušený pivot Jiří Jelínek při trestném hodu. Ve dvou utkáních přispěl na týmové konto čtrnácti body. | Foto: Dekstone Tuři, František Renza

Svitavy poprvé v play off prohrály doma, ale to by je nemělo vykolejit, což potvrdil pivot JIŘÍ JELÍNEK. „Nevidím důvod, abychom byli smutní. Ano, Děčín u nás vyhrál, ale i my jsme v sezoně dokázali v Děčíně zvítězit a je v našich silách to znovu dokázat. Tahle série podle mě neskončí po pěti zápasech.“



Dva domácí duely a srovnaná série. Jaké jsou vaše dojmy?



Po prohraném zápase nemůže být hodnocení pozitivní. Kdybychom druhé vyhráli, bylo by to veselejší. Ale po jedné porážce rozhodně není nic ztraceného. Všechno je otevřené. Je to bitva o finále, kam chtějí oba týmy, bojuje se o všechno. Nevidím důvod, proč bychom nemohli uspět v Děčíně. Věřím, že si můžeme odvézt vedení v sérii nebo přinejhorším remízu.



Našel byste společné jmenovatele obou dvou střetnutí?



Určitě to byla tvrdost. Děčín prostě hraje tvrdě, to je o něm známo. My se mu v tomto směru musíme vyrovnat, jiná cesta k úspěchu nevede.



Zatímco v prvním utkání se vám skvěle povedl nástup do druhé půle, tak ve druhém ani trochu. Co se tam stalo?



Myslím, že jediný problém byl v tom, že my jsme svoje střely nedali, zatímco soupeři ano. Je pravda, že nám tam zůstal Robert Landa několikrát volný pod košem, když jsme některé situace nevyřešili dobře, ale nebylo to tím, že nás přehráli nebo překvapili. Dokázali se ale trefovat.



Dotahovali jste, přiblížili se, diváci věřili v obrat. Chyběl jen kousíček, jedna střela…



My jsme se v průběhu zápasu dvakrát dotáhli na dva nebo tři body, ale bohužel v tu chvíli jsme pokaždé hostům dovolili bodovou šňůru, kterou znovu odskočil. Jednou sedm, jednou osm bodů. Tím se zase uklidnili a potom proměňovali i těžké střely, jaké normálně neproměňují.



Atmosféra byla ve Svitavách úžasná, v Děčíně bude určitě stejná. Jak se v takové hraje?



To je věc, které každého hráče povzbudí. Ve druhém zápase měl Děčín ve Svitavách i bubeníky a je vidět na výsledku, že mu to pomohlo. Doufám, že i nás přijedou fanoušci povzbudit, protože nevím, kdy jindy by měli než teď, když se hraje o finále.