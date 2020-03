Místo toho se rozjeli do svých domovů, kde mohou v rámci možnosti pouze plnit individuální tréninkové plány a bezmocně čekat, kdy se budou moci opět sejít a začít pracovat v kolektivu. Manažer Dekstone Turů PAVEL ŠPAČEK a jeho spolupracovníci z vedení klubu současně věří, že se aktuální šílené dění příliš nepodepíše na sponzorech a jejich finanční podpoře. V což ale nebudou zdaleka doufat jen ve Svitavách…

Asociace ligových klubů a následně Výbor České basketbalové federace v minulém týdnu ukončily letošní ročník Kooperativa NBL. Byl to i názor svitavského klubu?

S rozhodnutím ukončit ligu souhlasíme. Vzhledem k tomu, že situace bude složitá ještě v řádu měsíců, tak na stole jiná smysluplná varianta nebyla.

Co toto rozhodnutí znamená pro svitavský klub z pohledu jeho fungování, hráčských smluv a dalších záležitostí?

Pochopitelně se nejen pro nás jedná o situaci mimořádně složitou. Nicméně jsme dostali provozní dotaci z Pardubického kraje a v příštím týdnu obdržíme také provozní dotaci z města Svitavy. Společně s našimi partnery se budeme snažit financování klubu udržet v rámci platných smluv tak, abychom mohli v době příhodné pro sport znovu začít normálně fungovat. Naši čtyři Američané odletěli do USA pomáhat svým blízkým.

Mnoho debat se nyní v basketbalovém prostředí vede na téma, jak stanovit mistra, rozdělit medaile, určit pořadí, co s baráží. Váš pohled?

Podle mého názoru by mělo platit konečné umístění dosažené k 12. březnu 2020. Měl by být vyhlášen mistr a v tomto případě by nám patřila „vysněná“ bronzová medaile. Neumím si vůbec představit variantu anulování všech výsledků. Naši partneři totiž do uplynulé sezony vložili nemalé finanční prostředky a říci nyní, že se vlastně neodehrálo nic, je z jejich i našeho pohledu neakceptovatelné. Co se týče postupu a sestupu, tam vidím možnost rozšíření ligy na třináct či čtrnáct týmů. Zájem mají podle našich informací Písek a Jindřichův Hradec. Současně je ovšem třeba mít na paměti, že zůstává otázkou, kolik extraligových týmů tuto extrémně těžkou situaci vůbec přežije.

Při nejasných prognózách dalšího vývoje, neobáváte se, jak výrazně se tato krize podepíše na basketbalové lize?

Jak jsem uvedl, bude hodně záležet na tom, jak dlouhá pauza bude. Myslím si, že by sezona 2020/2021 začít měla. Zda to bude s diváky či s nějakým omezením, to ukáže čas a nedá se to předpovídat.

Počítáte, že stávající hráči svitavského kádru budou pokračovat i v nové sezoně?

Někteří kluci mají hráčskou smlouvu i na příští ročník. To se týká Marka, Slezáka, Svobody, Kováře, Puršla, Hlobila a Svojanovského. Samozřejmě bychom rádi udrželi i další hráče našeho týmu. Všechno však bude záležet hlavně na tom, s jakým rozpočtem budeme schopni jít do příští sezony. Držíme proto pěsti všem našim partnerům a podporovatelům, aby přečkali současné obtížné chvíle s pevným zdravím.

Všechno bohužel dopadlo tak, jak si nikdo nepředstavoval. Přesto, jak je klubový management spokojen s tím, co Dekstone Tuři předváděli?



Sportovním cílem sezony byl boj o medaile. Pod novým trenérský triem Lukáš Pivoda, Martin Blaho a Martin Novák se nám dařilo držet naši hru na velmi vysoké úrovni. Po základní části jsme se šestnácti výhrami a šesti porážkami drželi skvělé třetí místo, stejná pozice nám náležela i po posledním odehraném kole, což je výborný výsledek. Třešničkou na dortu byly vybojované bronzové medaile na Final Four českého poháru který se hrál v únoru v Plzni. Obrovské poděkování patří všem hráčům, trenérům i realizačnímu týmu za profesionálně odvedenou práci. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na naše fanoušky i všechny podporovatele. Absolutní spokojenost nastane ve chvíli, kdy nám bude oficiálně přiznáno třetí místo v lize včetně bronzových medailí. Nyní si tak trochu připadáme jako Anton Špelec ostrostřelec…



Za „normálních“ okolností byste tedy musel mít z výkonů Dekstone Turů radost?



Bez ohledu na to, zda nakonec medaili dostaneme či nikoliv, byla jubilejní desátá svitavská sezona v nejvyšší české soutěži doposud nejúspěšnější v klubové historii.