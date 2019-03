Svitavy – Neuvěřitelné věci se dějí ve čtvrtfinálové sérii východní skupiny národní ligy florbalistů. Svitavský celek se totiž vzepřel nalinkovanému osudu a vítězům základní části z Telnice velice výrazně komplikuje očekávanou cestu do dalších bojů.

A to až tak výrazně, že si dokonce vynutil pátý rozhodující zápas! A v něm, jak známo, se může stát cokoli…



Ale po pořádku. Za stavu 1:1 nastupovali oba rivalové do utkání číslo 3 v hale Na Střelnici. Domácí do něho sice vletěli zhurta a skórovali z prvního útoku, jenže to byla vlastně poslední věc, z níž mohli mít příznivci radost.



V dalším průběhu totiž začali kupit chyby, lacino inkasovali, zbytečně faulovali a nabízeli soupeři přesilovky. Výsledkem bylo, že v 15. minutě svítilo na ukazateli 1:5.



Svitavští sice i za výrazně nepříznivého stavu bojovali, ale s přibývajícím časem bylo stále více zřejmé, že s tímhle duelem zázraky neudělají.



„Bohužel nás limitovala spousta vyloučení a proti tak kvalitnímu soupeři si tohle nemůžeme dovolit,“ konstatoval kouč Lubomír Kocourek.