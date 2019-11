Hosté potvrzovali pověst, jaká je předcházela. V útoku byli nebezpeční a dokázali se prosadit, ale jejich obrana nedovedla čelit svitavským nájezdům. Domácí si vytvářeli dostatek volných pozic a byli produktivní, takže si náskok hlídali v bezpečných hodnotách a v průběhu třetí periody přesáhl dvacetibodovou hranici. Střelecky zářil O'Brien (úspěšnost za dva body 14/10, k tomu přidal patnáct doskoků).

Takže snad každý v hale počítal s tím, že padne stovka. Jenže…

Nakonec se ukázalo, jak bylo dobře, že si Tuři vystříleli takový odstup, jelikož poslední čtvrtka byla od Turů vpravdě katastrofální. Kolínské trio Krefft, Číž, Granič se postaralo o to, že Středočeši korigovali skóre na pro ně velice přijatelný rozdíl.

Za pozornost ještě stojí oboustranně mizerná střelba trestných hodů, soupeři je neměli ani padesátiprocentní a k vidění byly i šestky, které ani nedoletěly ke koši.

„Byl to podobný scénář jako v Opavě. Opět jsme prvních patnáct minut předváděli velmi dobrou hru hlavně na obranné polovině a dovolili Kolínu jen dvacet bodů. Jenže posledních pět minut poločasu jsme polevili v koncentraci, nebránili, netlačili na hráče s míčem, všude byli pozdě a v těchto pěti minutách dostali dalších dvacet bodů. Do šatny jsme tak odcházeli „pouze“ s jedenáctibodovým náskokem,“ přemítal svitavský kouč Lukáš Pivoda.

Druhý poločas nabídl dvě zcela odlišné periody a po té závěrečné se nebylo možno divit rozpakům na domácí straně. „Ve třetí části jsme zase trochu přitlačili, běhali do protiútoků, čtyřiatřicet bodů je výborné číslo. Ale za to, co se stalo v poslední čtvrtině, se musím omluvit našim fanouškům, protože to bylo opravdu trapné. Kredit si zaslouží Kolín, který na rozdíl od nás chtěl hrát až do konce,“ poznamenal kormidelník Turů.



Jejich kapitán Roman Marko zhodnotil dění na palubovce lapidárně. „Pochvalu si snad zasloužíme za třetí čtvrtinu, jinak to byla bída. I když jsme dali 91 bodů, tak výkon nebyl z naší strany rozhodně optimální a do dalších zápasů se musíme zlepšit, protože jinak bychom na nějaké přední pozice nemohli pomýšlet.“



Kolínského trenéra Pavla Beneše potěšilo, jakým způsobem jeho kolektiv duel dohrál, současně si však uvědomoval, že to bylo za situace, kdy bylo o výsledku dávno rozhodnuto. „Vítězství Svitav bylo zcela zasloužené. Do páté minuty bylo utkání vyrovnané, ale potom byl na hřišti pouze domácí tým. My jsme přijeli s určitým obranným záměrem, kdy jsme chtěli vytlačit soupeře z vymezeného území, což se nám nepovedlo, dal z tohoto prostoru padesát bodů, což je naše velmi špatná vizitka. To, co jsme chtěli hrát, jsme neplnili, proto jsme obdrželi devadesát bodů. Velké pozitivum pro nás je, že kluci nesložili po třech čtvrtinách zbraně a poslední část jsme vyhráli, za což jsem rád a je to takové naše dílčí vítězství. Byť při vědomí, že jinak byl domácí tým na palubovce pánem.“



Ligu nyní čeká čtrnáctidenní přestávka, Svitavy se do soutěžní arény vrátí až 7. prosince. „Je dobře, že jsme utkání zvládli vítězně, teď si chvíli oddechneme, odpočineme si od sebe a potom na to znovu vlétneme,“ dodal Lukáš Pivoda.

11. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – Geosan Kolín 91:81 (24:16, 46:35, 80:56)

Body: O'Brien 23, Crandall 14, Slezák 10, Kovář 10, Puršl 9, Dodd 8, Kotásek 8, Jelínek 7, Marko 2 – Krefft 22, Číž 20, Granič 19, Richardson 9, Machač 4, Kolář 3, Igrutinovič 2, Vukosavljevič 2. Rozhodčí: Hošek, Kurz, Hecl. Fauly: 18:17. Pět chyb: 40. Granič (Kolín). Trestné hody: 13/6 – 22/10. Trojky: 11:9. Doskoky: 42:38. Diváci: 714. Nejlepší hráč utkání: O'Brien (Svitavy).

Další výsledky:

Olomoucko – Opava 85:90, Hradec Králové – Brno 78:76, Ústí nad Labem – Ostrava 107:100 po 2. prodl., USK Praha – Nymburk 80:90, Pardubice – Děčín 84:69.

Pořadí:

1. Nymburk (100.0), 2. Opava (91.7), 3. Pardubice (72.7), 4. Svitavy (58.3), 5. Olomoucko (54.5), 6. Ústí nad Labem (54.5), 7. USK Praha (50.0), 8. Děčín (45.5), 9. Hradec Králové (27.3), 10. Ostrava (20.0), 11. Kolín (18.2), 12. Brno (0.0).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. BK Armex Děčín (sobota 7. prosince, 17:00, hala Na Střelnici).