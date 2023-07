Svitavské Tury přebírá Šorf. Jako hlavní trenér i generální manažer klubu

Nový začátek? Dá se to tak nazvat. Dvouleté působení kouče Petera Bálinta na lavičce svitavských basketbalistů skončilo, do příští sezony v první lize povede Tury nový lodivod. A nejenom to, neboť Martin Šorf v klubu přebírá jak trenérskou pozici, tak úlohu generálního manažera zodpovědného za složení družstva a jeho fungování po ekonomické i marketingové stránce.

Nový trenér a generální manažer Turů Martin Šorf (vlevo) ve společnosti dlouholetého čivoníka svitavského basketbalu Pavla Špačka. | Foto: Basketbal Svitavy