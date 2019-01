Svitavy – Prvoligoví florbalisté velmi úspěšně vstoupili do nového ročníku soutěže, když si v zahajovacím kole na domácí půdě poradili s Pelhřimovem. Vítězství bylo o to cennější, že tohoto soupeře se hráčům FbK doposud nikdy nepodařilo v ostrém soutěžním utkání zdolat.

Ilustrační fotografie | Foto: Eduard Hromadník

FbK Svitavy – TJ Spartak Pelhřimov 9:4 (5:2, 2:1, 2:1)

Fakta: Branky: 2., 13. a 24. Říha, 35. a 51. König, 12. Kolena, 14. Brýdl, 19. Doseděl, 47. Nejedlý – 15. a 34. Kučera, 3. Zrzavý, 41. Kos. Rozhodčí: Gavlas – Mikula. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci 248.

Svitavy: Skácelík – Kalhaus, Šivák, Říha, Šmarda, Prudil, Doseděl, Richter, König, Kolena, Brýdl, Nejedlý, Klusák, Sauer.

Velkou chuť zvítězit ukázali Svitavští hned v první třetině, do které vletěli jako blesk. Při druhém střídání Brýdl posunul po mantinelu míček na Říhu a ten se po výběhu na střed hřiště nemýlil – 1:0. Chvilku na to sice Kučera srovnal po nešťastné teči Šmardy, ale potom se rozjel brankostroj Svitav naplno.

Nejdříve Kolena při přesilové hře využil po signálu s Klusákem a Brýdlem volný úder, aby chvíli na to hosté faulovali unikajícího Sauera a trestné střílení s přehledem proměnil kanonýr Říha – 3:1. Stejný hráč našel v dalším střídání Brýdla, který zvyšoval ze střední vzdálenosti na 4:1. Hosté se pokusili vrátit do utkání v přesilové hře po ráně Kučery, do přestávky se ale ještě prosadil Doseděl – 5:2.

Ve druhé třetině Pelhřimov sice opticky vyrovnal hru, ale byli to znovu domácí, kteří hýbali s ukazatelem skóre. Nejprve Richter individuálně pokořil několik soupeřů a trefil tyč, o pár momentů později Říha zkompletoval hattrick – 6:2. Agilní Kučera sice ještě snížil z dorážky, ale do konce třetiny König pohodlně usměrnil balonek do prázdné branky – 7:3.

Soupeř chtěl zdramatizovat vývoj utkání a zmohl se ještě na jednu korekci zkraje závěrečné třetiny. Hra se více otevřela, čehož využil matador Nejedlý, ustál tvrdé souboje, položil si gólmana Venkrbce a zavěsil. Pelhřimov sice v závěru notně přitvrdil, ale výsledkem bylo jen zvýšení Königa, který v početní výhodě „uklidil" nahrávku vzduchem do sítě – 9:4.

Nejlepším hráčem Svitav byl právem vyhlášen David Říha, jenž si připsal pět bodů za hattrick a dvě asistence. Úvod ligy svitavští florbalisté zvládli na výbornou a je to pro ně povzbuzení před dvěma venkovními duely: tuto sobotu v České Lípě a za týden v Brně. Doma se představí v sobotu 11. října od 20 hodin proti FBC Kladno.

Další výsledky 1. kola 1. ligy mužů: Litvínov – Rožnov pod Radhoštěm 12:4, Znojmo – Opava 6:4, FBC Start 98 Praha – Black Angels Praha 5:3, Kladno – Česká Lípa 3:4, Hattrick Brno – Ústí nad Labem 4:5.

Bezpečný postup

Úspěšný florbalový víkend má za sebou také litomyšlský klub. Muži FBC Peaksport, na které čeká o tomto víkendu (a spolu s nimi i jejich regionální kolegy z Lubné) úvodní kolo divizní soutěže v Třebíči a Okříškách-Kněžicích, vyzvali ve čtvrtém dějství domácího poháru Jihlavu. To je klub, který před nedávnem odstoupil z národní ligy, ale k pohárovému duelu se dostavil. Domácím ale nekladl výraznější odpor a střetnutí bylo pouze otázkou výše skóre. To se nakonec zastavilo na „dvanáctce" a Peaksport se může těšit na páté kolo, ve kterém 5. října přivítá prvoligové Znojmo.

FBC Peaksport Litomyšl – FBŠ Jihlava 12:6 (4:0, 5:5, 3:1)

Fakta: Branky: 3., 18. a 28. Jakubík, 1. a 57. Toman, 24. a 28. Štancl, 31. a 33. Háp, 13. Hubinka, 51. Karlík, 58. Krátký – 29. Vlk, 31. Bialas, 33. Kasper, 40. Horský, 40. Seidl, 60. Jindra. Rozhodčí: Taufmann – Jansa. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 102.

Litomyšl: Bilotskij – Kaplan, Haupt, Štancl, Karlík, O. Beneš, J. Beneš, Krátký, Vomočil, Pakosta, Ochodnický, Hubinka, Stejskal, Jakubík, Háp, Toman, Lipavský, Vajrauch.

Zdařile zahájili novou sezonu i druholigoví junioři FBC Peaksport. Úvodní turnaj hráli doma před zaplněným hledištěm. Nejdříve porazili Slovan Jindřichův Hradec 7:1 (branky: Toman 2, Vomočil 2, Štarman, Petr, O. Pakosta) a poté remizovali se Sokolem Pardubice 1:1 ve velmi kvalitním a bojovném měření sil (P. Pakosta).

(lb, rh)