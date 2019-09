Třetí vítězství v řadě v sérii přípravných utkání před startem Kooperativa NBL ozdobili svitavští Tuři trojciferným bodovým účtem a parádním útočným představením.

Dekstone Tuři Svitavy vs. NH Ostrava | Foto: Eduard Hromadník

Byla to málokdy vídaná střelecká čísla. Ani v jedné čtvrtce nešli domácí basketbalisté pod pětadvacet bodů, v první a třetí se dostali přes třicet. Po třiceti minutách měli na kontě osmaosmdesát bodů, což jindy bohatě vystačí na celý zápas. Pod jednoznačný výsledek se podepsali všichni hráči, kteří naskočili do hry. K obraně měl svitavský trenér o poznání větší připomínky, částečně to však lze přičíst faktu, že Tuři hráli pod dojmem výrazného bodového rozdílu a to jde potom koncentrace na bránění přece jenom dolů. „Chceme mít během zápasů co nejvíce útoků, co nejčastěji ohrožovat koš soupeře a běhat co nejrychleji dopředu v pěti hráčích,“ zdůraznil kouč Lukáš Pivoda, že vysokou útočnou aktivitu bude po svých svěřencích vyžadovat. A Ostrava musela pod trvalým tlakem kapitulovat.