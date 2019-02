Svitavy – Cedník připomíná v poslední době ze všeho nejvíce defenziva svitavských florbalistů. A je docela jedno, jestli hrají venku nebo na domácí palubovce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Paradoxně i přesto, že utržili dvouciferný příděl, ztrácejí na pozici zaručující účast ve čtvrtfinále play off jen dva body. Jenomže nyní je čekají měření sil se soupeři z popředí tabulky a pokud nenajdou urychleně nějaký způsob, jak zacelit krvácející obranu, budou jejich šance na příznivé výsledky mizivé.



Než domácí v klíčovém měření sil 19. kola proti Hluku pochopili, že jsou na hřišti, bylo to po dvou a půl minutách 0:3. A tím byl předznamenán další průběh. Když už pracně dotáhli na 4:4, následovaly další dva rychlé údery soupeře. Ten sice hrál hodně nedisciplinovaně (šest vyloučení), ale naposledy pustil Svitavské na kontakt za stavu 5:6. Potom znovu odskočil a poslední třetinu si pohlídal.



„Nechali jsme si dát rychlé tři góly, přesně to, co jsme si řekli v kabině, že nechceme. Potom jsme se celkem srovnali, byli lepší a vyrovnali. Od té chvíle mi to ale od nás přišlo bezzubé a soupeř díky lepší kvalitě v zakončení asi zaslouženě zvítězil,“ uvedl pro web Českého florbalu hrající asistent trenéra Vladislav Richter.



V sobotu 9. února hrají Svitavy v Brně proti tamnímu Sokolu.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD

FbK TJ Svitavy – FBC Spartak Hluk 7:11 (3:4, 2:3, 2:4)

Branky: 7. a 58. Šincl, 13. L. Zach, 20. Musil, 21. Říha, 28. Richter, 53. T. Zach – 2., 3., 15., 27. a 59. Olbert, 2. a 27. M. Krchňáček, 45. a 54. Janča, 39. Zatloukal, 53. P. Krchňáček. Rozhodčí: Beránek – Přibyl. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. Diváci: 180.

Pořadí:

1. Orel Telnice (43), 2. Sokol Brno I (41), 3. FBC Letka (40), 4. FBC Vikings Kopřivnice (34), 5. FBK Rožnov pod Radhoštěm (33), 6. FBK Spartak Hluk (32), 7.Hippos Žďár nad Sázavou (25), 8. Aligators Klobouky (24), 9. SK P.E.M.A. Opava (23), 10. FbK TJ Svitavy (22), 11. Snipers Třebíč (17), 12. FbK Horní Suchá (8).