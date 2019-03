Opavě se po velice dlouhé době uzdravil kompletní kádr, do zápasu vletěla s velkou chutí a s Tury hrající stále bez O'Briena bylo záhy zle. Neměli se čeho chytit, Slezané se rozstříleli a jednoznačně udávali tempo hry. Pokud si Tuři slibovali, že po přestávce snad budou schopni ještě něco s výsledkem udělat, tak pravý opak se proti skvěle střílejícímu soupeři ukázal být pravdou. Hosté naprosto zkolabovali v obranné činnosti a dlouho před koncem bylo zřejmé, že se nevyhnou potupné stovce. Tuři odehráli nejhorší představení v sezoně, naopak Slezané prokázali, že v tomto ročníku Kooperativa NBL rozhodně neřekli poslední slovo. V takovém laufu, jaký předvedli proti Turům, je do čtvrtfinále rozhodně nikdo chtít nebude…

„Na palubovce byl pouze jeden tým, a to ten domácí,“ uznal svitavský trenér Lubomír Růžička. „My jsme velmi špatně začali, hořeli jsme v obraně jeden na jednoho, všude jsme byli o krok později než soupeř, vůbec jsme nehráli s energií. Připadalo mi, že hráči snad mají na zádech dvacetikilové olověné vesty. Za to jsme si odnesli debakl. Opava hrála výborně, vítězství si zcela zasloužili, pro nás to neznamená nic jiného než návrat k tvrdé práci,“ vyjádřil se nespokojený kormidelník Turů.

„Rozhodující byl začátek zápasu. Byli jsme koncentrovanější, hráli s větší motivací než soupeř a bylo to vidět. Hosté se trochu trápili, nemohli se trefit, my jsme využili toho, že jsme byli ve skóre nahoře, protože když se vede o dvaceti třicet bodů, hraje se samozřejmě daleko snadněji. Jsem rád, že jsme s energií hráli až do konce,“ pochvaloval si opavský lodivod Petr Czudek.

„Rád bych na tomto utkání našel něco pozitivního z našeho pohledu, ale není co. Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na palubovce, pro nás to je před blížícím se play off facka, abychom se probrali,“ uvědomuje si svitavský rozehrávač Eduard Kotásek.

„Začínáme být zase tou starou Opavou. I na tréninku je vidět, že jsme dostali z hlav komplex Liga mistrů, a doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat,“ připomněl autor patnácti opavských bodů Martin Gniadek.

SKUPINA A1, 6. kolo:

BK Opava – Dekstone Tuři Svitavy 110:68 (31:17, 54:38, 83:53)

Body: Kouřil 21, Dragoun 18, Gniadek 15, Klečka 13, Bujnoch 11, Šiřina 8, Kvapil 8, Švandrlík 8, Jurečka 3, Slavík 3, Zbránek 2 – Svoboda 20, Aiken 12, Kovář 8, Welsch 8, Kotásek 5, Teplý 4, Slezák 3, Jelínek 3, Puršl 2, Novák 2, Marko 1. Rozhodčí: Blahout, Kurz, Komprs. Fauly: 22:20. Pět chyb: Zbránek, Slavík (oba Opava). Trestné hody: 20/19 – 19/12. Trojky: 15:8. Doskoky: 40:31. Diváci: 605.

Pořadí:

1. Nymburk (100), 2. Svitavy (67,9), 3. Olomoucko (60,7), 4. Ústí nad Labem (57,1), 5. Pardubice (53,6), 6. Opava (50), 7. Děčín (50), 8. Brno (35,7).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. Sluneta Ústí nad Labem (sobota 16. března, 19:00).