Polička – O všech laureátech ocenění v rámci ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska rozhoduje odborná komise. S jednou jedinou výjimkou. Čtenáři Deníku volí sportovní hvězdu a nejvíce svých hlasů letos zaslali stejné slečně jako před rokem.

S úsměvem vstříc dalším sportovním úspěchům. Eliška Červená má před sebou zajímavou atletickou budoucnost. | Foto: Petr Šilar

Mladá atletka ELIŠKA ČERVENÁ, medailistka z republikových soutěží, si udržela vysokou popularitu zejména mezi poličskou veřejností.



Rok 2018 pro tebe musel být, podle dosažených výsledků, báječný. Byl takový skutečně?



Byla to moje nejúspěšnější sezona za dobu, co dělám atletiku. Dosáhla jsem fakt na hodně úspěchů, ani jsem sama nečekala, že se mi bude takhle dařit, protože jsem byla prvním rokem ve starších žákyních. Doufám, že mi to podobně půjde i v letošním roce, ten minulý byl skvělý.



Kterých ze získaných medailí si osobně považuješ?



Určitě těch ve víceboji, jak v halovém, tak ve venkovním. V hale jsem vyhrála titul, venku jsem se umístila jako třetí. Obě soutěže byly velice náročné, proto si tady svých výkonů nejvíce cením.



Co tvým schopnostem sedí více, atletika v hale či venku?



Lépe se mi závodí v hale, ale co se týče víceboje, mám raději venkovní sedmiboj. V hale je výhoda, že je tam bezvětří, lépe se mi běhá a skáče, ve víceboji však závodím raději na otevřeném stadionu.



Jako medailistka z republikových šampionátů jsi jistě v hledáčku větších klubů. Máš nabídky na přestup?



Nějaké nabídky sice jsou, ale já jsem moc spokojená se svým trenérem Milanem Boučkem, jemuž jsem vděčná za vše, co jsem dokázala, takže určitě od něj teď nechci odejít. Ráda bych u něho zůstala ve Svitavách co nejdéle.



Máš potenciál se pořád zlepšovat, v jakých disciplínách myslíš, že je to nejreálnější?



Určitě bych se ráda co nejvíce zlepšila právě ve víceboji, protože v mém věku se na něj chci specializovat. Později si zřejmě vyberu určitou disciplínu, ve které se budu chtít prosadit, teď je ale pro mě jedničkou ten víceboj.



Atletický rok 2018 se pomalu rozjíždí do tempa, co pro tebe bude prvním vrcholem?



Nejbližší soutěží, na kterou se právě teď chystám, je mistrovství České republiky ve vícebojích. Koná se od 8. do 10. února v Praze a budu tam bojovat o obhajobu titulu.



Na pódiu v Tylově domě při vyhlašování zazněla zajímavá slova od tvého trenéra Milana Bouška a moderátora Radka Šilhana. Za zlepšení tvého výškařského osobáku o deset centimetrů máš dostat 180 růží. Co ty na to?



Je to pro mě samozřejmě velká výzva, ale věřím tomu, že se to povede. Nevím, jestli už tenhle rok, ale mám v plánu 180 centimetrů zdolat.