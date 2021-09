Pro Suchánka je to druhá paralympijská medaile, Svatoš ozdobil životním úspěchem svoji premiéru na této vrcholné akci.

Češi o medailovém zisku rozhodli ve čtvrtfinále proti Ukrajině, kdy po vyhrané čtyřhře a Suchánkově porážce v singlu rozhodl Svatoš v dramatické bitvě vítězstvím nad Jezykem, když prohrával 1:2 na sety a v páté sadě 0:4, ale vývoj obrátil na 11:8 ve svůj prospěch.

V semifinále potom česká dvojice narazila na Německo a to pro ni byla konečná, neboť na favorizované soupeře nestačila v deblu a následně Petr Svatoš podlehl 1:3 Brüchlemu.

Bronz jim však nikdo vzít nemohl…

„Nevím, co k tomu říci, nemám slov. Všechno, pro co jsem makal, tak konečně klaplo. Ke konci mi docházely síly, už jsem nemohl, dotáhl jsem to snad silou vůle. Musím moc poděkovat našim fanouškům z české výpravy, kteří se přišli podívat, hrozně moc mi pomohli,“ řekl v televizním rozhovoru po čtvrtfinále dojatý Petr Svatoš.

Stolní tenis – třída TT3

Čtvrtfinále: Česko – Ukrajina 2:1 (Suchánek, Svatoš – Petruniv, Jezyk 3:0, Suchánek – Petruniv 2:3, Svatoš – Jezyk 3:2).

Semifinále: Česko – Německo 0:2 (Suchánek, Svatoš – Brüchle, Schmidberger 0:3, Svatoš – Brüchle 1:3).