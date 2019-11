Sádecký F-Bike klub se chopil organizace Běhu 17. listopadu, což byl jeho příspěvek ke Dni boje za svobodu a demokracii. V areálu poličské sjezdovky a lesoparku Liboháj se sešla šedesátka závodníků, pro které pořadatelé připravili zajímavý členitý okruh vedený převážně po lesních stezkách a zpevněných parkových cestách. Jedno kolečko měřilo tři kilometry a startující si mohli zvolit, zda jim bude tato porce běžeckých metrů stačit, nebo se pustí do hlavního závodu a tedy do dvou okruhů. Na šestikilometrové distanci kralovali junioři, když se na čele poměrně záhy osamostatnil Jiří Brychta (ročník 2001) z Nového Města na Moravě a strojovým tempem doběhl do cíle se suverénním náskokem na ještě mladšího rivala Bonifáce Boháče.

6 KM MUŽI:

1. Jiří Brychta (Nové Město na Moravě) 24:47

2. Bonifác Boháč (Vencl Tým Ústí nad Orlicí) 25:25

3. Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek) 25:45

6 KM ŽENY:

1. Ivana Klímová (Atletika Polička) 31:43

2. Sylva Fabová (Spinning Lanškroun) 32:36

3. Eva Jirásková (TJ Maratonstav Úpice) 36:28

3 KM MUŽI:

1. Adam Jirků (Nové Město na Moravě) 12:11

2. Michal Vacek (Vencl Tým Ústí nad Orlicí) 14:33

3. Jan Krištof (Polička) 15:33

3 KM ŽENY:

1. Markéta Hronová (ZŠ Trstěnice) 16:22

2. Aneta Vomelová (Nové Město na Moravě) 16:27

3. Veronika Hubinková (ZŠ Trstěnice) 17:09

„Chtěli jsme končit, ale ohlasy jsou dobré, takže pokračujeme“

Vyšlo to organizačně i výsledkově. TOMÁŠ FLIEDR, který za F-Bike klub Sádek zaštítil Běh 17. listopadu, mohl být navýsost spokojen. Bylo to zdařilé setkání běžců a běžkyň ve sváteční den a pro sádecké sportovce i tečka za nabitým rokem.



Jaký byl z vašeho pohledu půlkulatý Běh 17. listopadu?



Letos to byl pátý ročník. Chceme tím oslavit svobodu a státní svátek České republiky. Všichni jsme sportovci, takže jak jinak než sportem, je to takové gesto si v tento významný den zaběhnout. Zvolili jsme malinko odlišnou trať oproti minulým letům a většina běžců to chválila. Hodně nám pomohlo i počasí, na rozdíl od dřívějška jsme neběželi v mrazu, osvědčilo se i zázemí na sjezdovce. Účast šedesáti běžců je na listopadový termín pěkná. Přiznám se, že jsme chtěli s tímto podnikem končit, ale ohlasy jsou pozitivní, takže asi budeme pokračovat.



Do cíle jste doběhl třetí v absolutním pořadí hned za rychlými juniory. Spokojenost?



Mladí nás předběhli, ale nečekal jsem kdovíjaké umístění, protože pokud člověk něco organizuje, tak má hlavu přece jen někde jinde, než aby se soustředil čistě na svůj výkon. Ale povedlo se, předběhl jsem i Radka Hejla, což je vedoucí muž Iscarex Cupu, takže jsem spokojen.



F-Bike klub Sádek patří mezi velice aktivní spolky. Mohl byste přiblížit vaši činnost?



Mámě patnáct aktivních závodníků, k tomu samozřejmě děti. Během roku kromě účasti na řadě závodů pořádáme různé akce, ať je to například Ukliďme si obec nebo lampionový průvod pro děti. Naší největší akcí je MTB Sádecká pila o posledním červencovém víkendu, kam na trasy 22 a 44 kilometrů letos přijelo 220 dospělých bikerů a 80 dětí. Několik let se v rámci Sádecké pily jezdí i mistrovství republiky železničářů. Do budoucna bychom chtěli udělat ještě závod rodinných týmů. Dalším pravidelným zastavením je Poslední šlápnutí, což je v závěru října, kdy s okolními cyklistickými kluby zakončujeme sezonu společnou vyjížďkou.



Plány na rok 2020 máte v klubu, předpokládám, obdobné…



To, co jsem vyjmenoval, bude rovněž v příštím roce, navíc den po Sádecké pile chceme udělat běžecký trailový závod přibližně na patnáct kilometrů v náročném terénu sádeckých lesů.