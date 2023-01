Zdroj: Radek Halva

Pravda, i domácí florbalisté měli ve hře dobré pasáže, za stavu 3:4 ve druhé periodě viselo vyrovnání ve vzduchu, jenže blanenská produktivita byla smrtící. Zásadní pasáž nastala v poslední pětiminutovce prostřední třetině, kdy rozhodčí potrestali čtyři přestupky hostů během padesáti sekund (celkem se vylučovalo dvanáctkrát!) a Litomyšl dostala možnost dlouhatánské přesilové hry pět na tři. Využít ji ale dokázala pouze jednou a snížení na 4:7 nestačilo na výraznější zdramatizování průběhu duelu. V poslední části domácí zariskovali a vytáhli se otevřeněji dopředu, což ovšem byla voda na mlýn soupeři a jeho výpadům, takže skóre nakonec nabylo dvouciferné podoby.

„Soupeř nám opět ukázal, v čem je tak silný, tedy v efektivitě svého zakončení. Nevyšel nám hned úvod zápasu, Blansko se dostalo do herní pohody, naopak nám koncovka nevycházela. Díky přesilovkám jsme se potom dostali zpátky do zápasu, jenže bohužel nám soupeř kvůli našim vlastním chybám zase odskočil. Věřím, že se z tohoto utkání ponaučíme do zbytku sezony,“ okomentoval tahák kola trenér Tomáš Doubek.

Jeho svěřenci však nadále zůstávají ve hře o postup do play off. Kromě nedostižného Blanska jsou ve hře další dvě „vstupenky“, o kterých se rozhodne v závěrečných pěti dějstvích (jen aktuálně třetí Znojmo bude hrát devětkrát).

Kdy jindy bychom měli vyhrát…

Úspěšnost krajských týmů byla v tomto dějství bídná a není divu, že se kromě Litomyšle všechny nacházejí ve spodní půlce tabulky. Bodovalo jen Orlicko-Třebovsko v poněkud kuriózním střetnutí se Světlou (po dvou třetinách prohrávalo 3:10, třetí vyhrálo 7:0, aby padlo v prodloužení), ale tento zisk proti předposlednímu celku tabulky byl pro domácí zoufale nedostatečný.

Úniku z krize se znovu nedočkali svitavští florbalisté, ti inkasovali rozhodující úder v čase 57:27. „To, že nám to občas sjede z hole, se dá pochopit. To, že neproměníme přečíslení dva na nikoho, se taky dá pochopit. Ale přesilovky, ještě proti třem, které netrestáme nacvičenými situacemi… Nevím, kdy jindy bychom měli vyhrát,“ kroutil hlavou po prohře se Znojmem vedoucí mužstva Jakub Motl.

DIVIZE D – 17. KOLO: Florbal Litomyšl – FBK Atlas Blansko 6:12 (2:4, 2:3, 2:5). Branky Litomyšle: Švec 2, Gregor, Nonn, M. Háp, Macek. FBC Letohrad Orel Orlice – FBC Mohelnice 5:12 (0:4, 4:4, 1:4). Branky Letohradu: Skalický 2, Novák, Majvald, Kubelka. FbK TJ Svitavy – TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 4:5 (2:1, 1:1, 1:3). Branky Svitav: Pakosta 3, Vašák. FBK Orlicko-Třebovsko – Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 10:11 PP (2:4, 1:6, 7:0 – 0:1). Branky Orlicko-Třebovska: Minář 2, Jurco 2, Zlesák 2, Horák 2, Vaněk, Pinkas. Hornets Brno FBC ZŠ Horní – FTC Vysoké Mýto 7:6 (2:2, 2:0, 3:4). Branky Vysokého Mýta: Pavlák 2, Vaňásek, Lesák, Kobr, Novák. FBC Skuteč – Andone SK Jihlava 5:11 (0:4, 1:4, 4:3). Branky Skutče: Tesař 2, Vařejčko, Hurych, Krátký.

Aktuální pořadí:

1. FBK Atlas Blansko (17 zápasů/50 bodů), 2. Florbal Litomyšl (17/35), 3. TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 (13/31), 4. FBC Mohelnice (16/31), 5. Andone SK Jihlava (17/31), 6. Hornets Brno FBC ZŠ Horní (16/29), 7. FTC Vysoké Mýto (16/23), 8. FbK Orlicko-Třebovsko (16/18), 9. FBC Letohrad Orel Orlice (17/15), 10. FbK TJ Svitavy (17/13), 11. Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou (17/10), 12. FbC Skuteč (17/8).

Příští program (21. a 22. ledna):

Vysoké Mýto – Svitavy (so, 18.30), Světlá nad Sázavou – Litomyšl (so, 19.00), Skuteč – Letohrad (so, 19.00), Znojmo – Orlicko-Třebovsko (so, 20.00).