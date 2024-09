Radek Halva dnes 20:00

Na kolbišti Jezdeckého klubu Hřebčín Siuchá nedaleko Litomyšle pokračuje devátým kolem Český skokový pohár. Do nedělní Velké ceny by mělo nastoupit podle předběžné startovní listiny celkem 37 dvojic, a to včetně dvou jistých pohárových finalistů Jany Francové a Zdeňka Hrušky. Takzvané zlaté vstupenky do Super Grand Prix zbývají ještě tři.