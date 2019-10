Pět let objíždí atlet IVO STRNAD reprezentující Jiskru Litomyšl nejdůležitější veteránské akce doma i za hranicemi. Za tu dobu si z nich odvezl desítky cenných kovů a v letošním roce přidal další. Po třech medailích ze světové haly v polské Toruni rozšířil svoji bohatou sbírku na mistrovství Evropy „pod otevřeným nebem“, které se konalo v italském Jesolu nedaleko Benátek.

Pro tento šampionát zvolil Strnad svoji tradiční kombinaci 100 metrů překážek – tyč. Desetiboj, kde by měl slušné šance, vynechal. „Zvažoval jsem to, ale časový program byl nastaven tak, že desetiboj byl nejdříve a do toho se mi nechtělo. Kdyby byl po mých hlavních disciplínách, šel bych ho určitě. Když jsem potom viděl výkon, jaký stačil na vítězství, asi bych mohl bojovat o první místo, ale to jsou kdyby a na to se nehraje,“ uvedl atlet.

„Týden před Evropou jsem skákal na závodech ve Staré Boleslavi, kde jsem nedal základ, což mi psychicky nepomohlo. Proto jsem na poslední chvíli více zatrénoval a trochu to přepálil, neodjížděl jsem s nejlepším pocitem,“ svěřil se.

ZÁCHRANA NAPOTŘETÍ

V tyčkařském finále nebyl Ivo Strnad z Čechů sám, „společnost“ mu tam dělal stejně jako na řadě minulých závodů Antonín Hadinger z Jablonce nad Nisou. „Chtěl jít základ 280, ale já mu řekl: Tondo, neblázni, jsme tyčkaři a když budeme skákat pod tři metry, tak ani tyčkaři nebudeme,“ usmíval se Ivo Strnad. Ovšem smích ho málem brzy přešel, protože zmíněnou základní výšku překonal až třetím pokusem. „No zatrnulo mi, to se přiznám, ale zvládl jsem to, potom se mi dařilo do 330 stejně jako mému reprezentačnímu kolegovi, ale 340 jsme nedali,“ popisuje atlet z Litomyšle. Bral tedy bronz, stříbro díky lepším pokusům získal Hadinger, oba dva Češi nestačili pouze na německého suveréna Wolfganga Ritteho, jenž vyhrál za 365 cm.



Druhý kov bronzové hodnoty následně přidal Ivo Strnad na krátkých překážkách, kde se o stupně vítězů podělil se silnými soupeři, s nimiž se dráze potkává pravidelně. Vyhrál opět Ritte, druhý doběhl Polák Szymura.



„Završil jsem svoji soukromou pětiletku, od roku 2015 přivážím v průměru čtyři medaile, dvě z haly a dvě z venku,“ je Ivo Strnad spokojen.



Jen na okraj, čeští veteráni získali v Itálii celkem 51 medailí, z toho bylo 11 zlatých, 22 stříbrných a 18 bronzových.

HATTRICK SE POVEDL

Na závěr sezony opět nemohlo chybět mistrovství republiky veteránů ve vícebojích, které se potřetí konalo v Litomyšli na stadionu Černá hora. „Dvakrát jsem vyhrál a chtěl jsem završit hattrick. Věděl jsem, že formu na rekordy úplně nemám, ale pro svůj pocit uspokojení a také pro rodinu a svoje přátele, kteří se přišli podívat, jsem chtěl doma znovu zvítězit. Povedlo se mi to, i když s trochou štěstí, protože druhý den začínal na překážkách a po kontaktu s tou poslední jsme málem spadl. Naštěstí jsem to ustál, ale vteřinu jsem ztratil. Další katastrofa málem přišla v disku, první pokud šel do sítě a druhý pod třicet metrů, třetí mi však naštěstí vyšel lépe. V tyči jsem dal svůj standard a tím bylo rozhodnuto,“ popsal veterán svoji cestu za dalším titulem.

KANADA NENÍ V PLÁNU

A jeho další cíle? Jsou tu a nikoli malé, ale jak Ivo Strnad říká, mají jednu zásadní podmínku. „Mohu mít různé úvahy, ale hlavně musím být jednak naživu a za druhé zdravý…“



„V příštím roce je evropská hala v Portugalsku, kde bych chtěl zkusit pětiboj, tyč a překážky. To bude můj vrchol pro rok 2020, neboť zatím neplánuji start na letním mistrovství světa v Torontu a zřejmě vypustím i následující halový světový šampionát v Edmontonu. Pokud to půjde, chci se soustředit na mistrovství Evropy ve Finsku v roce 2021, kde bych rád zkusil desetiboj, překážky a tyč. Ale je to daleko a do té doby se ještě může stát spousta věcí,“ dodal Ivo Strnad.