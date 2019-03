A protože mnohonásobný medailista ze světových a evropských akcí z uplynulých let není žádný „troškař“, nalinkoval si pro sebe do Polska jakespatří náročný program.



„Kromě startů ve skoku o tyči a na krátkých překážkách jsem se tentokrát rozhodl, že půjdu také pětiboj. Je to pro mě výzva, nebude to vzhledem k rozpisu jednotlivých závodů snadné skloubit časově, ale pokusím se uspět co nejlépe,“ slibuje Ivo Strnad. A co pro něho znamená úspěch v jeho kategorii nad 65 let? „Samozřejmě medaile, i když konkurence bude velice silná. Ale nechci opouštět ty pozice, na které jsem se v minulosti dostal,“ uvedl atlet.



Jako finální test aktuální formy mu posloužilo nedávné halové mistrovství republiky veteránů v Jablonci nad Nisou, kde bral první místa ve skoku o tyči za 313 cm a na 60 metrů překážek kvalitním časem 10,24. Třetí pozici navíc přidal ve výšce (145).