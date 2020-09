Soutěž mužů byla rozdělena do dvou kategorií podle věku. Mezi atlety nad 60 let zvítězil podle očekávání Ivo Strnad reprezentující domácí Jiskru, který po přepočtech poskládal velmi dobrý výkon 7522 bodů. Druhý skončil Bohumil Hovorka (AC Ústí nad Labem) a třetí Jiří Janouch z Kostelce nad Černými Lesy.

Desetibojařům do 60 let vládl Jiří Burda ze Slavoje Pacov (5746 bodů) před Jiřím Tomeškem ze Spartaku Přerov a Pavlem Bulvou z ASK Děčín.

Mezi ženami byla nejúspěšnější Zuzana Pumprlová (TJ Šumperk, 5284 bodů), stříbro získala Martina Beránková (SK Kotlářka Praha) a bronz Dana Dvořáková (Dukla Praha).